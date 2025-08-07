Son Dakika
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray'da üçlü zirve! Aliyev Washington'a indi: Trump Paşinyan ile birlikte ağırlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washignton'a geldi. Aliyev, havalimanında heyet tarafından karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyaz Saray'da üçlü zirve! Aliyev Washington'a indi: Trump Paşinyan ile birlikte ağırlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washignton'a geldi. Aliyev, havalimanında heyet tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Abd'de Aliyev'in yarın Trump ve Paşinyan ile görüşmesi bekleniyor, İHAAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Abd'de Aliyev'in yarın Trump ve Paşinyan ile görüşmesi bekleniyor, İHA

BEYAZ SARAY'DA ÜÇLÜ ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Bağdasaryan, ziyaret kapsamında Paşinyan'ın Trump ve Aliyev ile bir araya gelerek bölge barışı, refahı ve ekonomik işbirliğini görüşeceğini kaydetti.

ABD basını, Trump'ın haftalık bültenine göre Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul edeceğini yazdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Abd'de Aliyev'in yarın Trump ve Paşinyan ile görüşmesi bekleniyor, İHAAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Abd'de Aliyev'in yarın Trump ve Paşinyan ile görüşmesi bekleniyor, İHA

BARIŞ ANLAŞMASI İDDİASI

Washington Post gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında "olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" belirtti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Beyaz Sarayda Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacakBeyaz Sarayda Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacak
Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Borsa İstanbul
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Türk Telekom
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...