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Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacak
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Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacak

Azerbaycan basınına göre Azerbaycan ve Ermenistan liderleri İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Kritik görüşmede bölgesel barış ve normalleşme adımları ele alınacak.

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Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacak
Azerbaycan basını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.

Aliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AAAliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AA

TRUMP BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK

Azerbaycan basınına göre Trump' cuma günü Aliyev ve Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Bunun Erivan ve Bakü arasında Karabağ Savaşı'ndan bu yana atılan en önemli diplomatik adım olacağı belirtiliyor.

Aliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AAAliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AA

ABU DABİ'DE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Aliyev ve Paşinyan temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Azerbaycanlı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Aliyev-Paşinyan görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinin ana başlıkları ele alındı.

Taraflar, sınırların belirlenmesi, Zengezur Koridoru'nun açılması ve geliştirilmesi, barış anlaşmasının paraflanması gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Yapıcı atmosferde geçen görüşmede, temasların ve müzakerelerin hem çeşitli çalışma grupları, hem de daha üst siyasi düzeylerde devam ettirilmesi konusunda genel mutabakat sağlandı.

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