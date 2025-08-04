Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacak

Azerbaycan basını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.

Aliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AA TRUMP BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK Azerbaycan basınına göre Trump' cuma günü Aliyev ve Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor. Bunun Erivan ve Bakü arasında Karabağ Savaşı'ndan bu yana atılan en önemli diplomatik adım olacağı belirtiliyor.