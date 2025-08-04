Beyaz Saray'da Aliyev-Paşinyan zirvesi! Azerbaycan basını duyurdu: Trump ağırlayacak

TRUMP BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK
Azerbaycan basınına göre Trump' cuma günü Aliyev ve Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor.
Bunun Erivan ve Bakü arasında Karabağ Savaşı'ndan bu yana atılan en önemli diplomatik adım olacağı belirtiliyor.
ABU DABİ'DE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Aliyev ve Paşinyan temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.
Azerbaycanlı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Aliyev-Paşinyan görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinin ana başlıkları ele alındı.
Taraflar, sınırların belirlenmesi, Zengezur Koridoru'nun açılması ve geliştirilmesi, barış anlaşmasının paraflanması gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.
Yapıcı atmosferde geçen görüşmede, temasların ve müzakerelerin hem çeşitli çalışma grupları, hem de daha üst siyasi düzeylerde devam ettirilmesi konusunda genel mutabakat sağlandı.