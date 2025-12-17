Beyaz Saray düğmeye bastı! ABD'nin seyahat yasağı listesi büyüdü

Donald Trump , ilk döneminin en çok tartışılan politikalarından biri olan seyahat yasağını haziran ayında yeniden yürürlüğe koymuştu. Son güncellemeyle birlikte ABD 'ye giriş standartlarının daha da sıkılaştırılması hedefleniyor.

Salı günü açıklanan karar, Şükran Günü hafta sonunda iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasıyla ilgili bir Afgan vatandaşının tutuklanmasının ardından geldi.

Haziran ayındaki ilk listede Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen yer alıyordu. Son eklemelerle birlikte tam kısıtlama uygulanan ülke ve bölge sayısı artmış oldu.

Ayrıca Filistin yönetimi tarafından düzenlenen seyahat belgelerine sahip kişilerin ABD'ye girişi de tamamen kısıtlandı.

ABD Başkanı Donald Trump

15 ÜLKE DAHA KISMİ KISITLAMALAR LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Yönetim ayrıca 15 ülkeyi daha kısmi kısıtlamalar uygulanan listeye dahil etti. Bu ülkeler arasında Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kısıtlama getirilen ülkelerin birçoğunda yaygın yolsuzluk, sahte veya güvenilmez sivil belgeler ve suç kayıtları gibi sorunlar olduğu belirtildi. Bu durumun, söz konusu ülke vatandaşlarının güvenlik taramasından geçirilmesini zorlaştırdığı ifade edildi.