ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, seyahat yasağını genişletti. Yeni kararnameyle 5 ülke daha tam yasak kapsamına alınırken, 15 ülkeye kısmi kısıtlamalar getirildi. Beyaz Saray, adımın ulusal güvenlik ve göç yasalarının uygulanması için gerekli olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray düğmeye bastı! ABD'nin seyahat yasağı listesi büyüdü

Salı günü açıklanan karar, Şükran Günü hafta sonunda iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasıyla ilgili bir Afgan vatandaşının tutuklanmasının ardından geldi.

Donald Trump, ilk döneminin en çok tartışılan politikalarından biri olan seyahat yasağını haziran ayında yeniden yürürlüğe koymuştu. Son güncellemeyle birlikte ABD'ye giriş standartlarının daha da sıkılaştırılması hedefleniyor.

Donald Trumptan 12 ülke vatandaşlarına yasak! ABDye giremeyeceklerDonald Trumptan 12 ülke vatandaşlarına yasak! ABDye giremeyecekler

LİSTEYE YENİ ÜLKELER EKLENDİ

Yeni kararnameyle birlikte Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye tam seyahat yasağı uygulanan ülkeler listesine eklendi.

FİLİSTİN'İN DÜZENLEDİĞİ SEYAHAT BELGELERİNE SAHİP KİŞİLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNE TAMAMEN YASAK

Ayrıca Filistin yönetimi tarafından düzenlenen seyahat belgelerine sahip kişilerin ABD'ye girişi de tamamen kısıtlandı.

Haziran ayındaki ilk listede Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen yer alıyordu. Son eklemelerle birlikte tam kısıtlama uygulanan ülke ve bölge sayısı artmış oldu.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

15 ÜLKE DAHA KISMİ KISITLAMALAR LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Yönetim ayrıca 15 ülkeyi daha kısmi kısıtlamalar uygulanan listeye dahil etti. Bu ülkeler arasında Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kısıtlama getirilen ülkelerin birçoğunda yaygın yolsuzluk, sahte veya güvenilmez sivil belgeler ve suç kayıtları gibi sorunlar olduğu belirtildi. Bu durumun, söz konusu ülke vatandaşlarının güvenlik taramasından geçirilmesini zorlaştırdığı ifade edildi.

Foto: AAFoto: AA

KISITLAMALARIN NEDENİ GÜVENLİK GEREKÇESİ

Beyaz Saray bildirisinde, kısıtlamaların ABD'nin risk değerlendirmesi yapmak için yeterli bilgiye sahip olmadığı yabancı uyrukluların girişini önlemek amacıyla gerekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu adımın göç yasalarının uygulanması ve ulusal güvenlik hedeflerinin ilerletilmesi için kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

