Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel etkinliği her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin talebiyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. "Onlar istedi, biz yaptık" diyen Trump, Ankara'nın bölgedeki diplomatik süreçte belirleyici rol oynadığına ve bunun bölge barışı için çok önemli olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley de Türkiye'nin bölgedeki en önemli ülke olduğunu belirtti.

Fotoğraf (AA) Hurley şöyle konuştu: Başkan Trump, Türkiye ve Körfez ülkeleri öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli buluyor. Bu konuda çok önemli adımlar atılıyor. Türkiye, terörden çok zarar gördü ve terörle mücadelede ABD ile iyi bir ortak oldu. ABD, Türkiye ile birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde.