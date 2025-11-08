PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin talebiyle Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Beyaz Saray’da yapılan toplantıda Türkiye’nin bölgedeki diplomatik rolü öne çıkarılırken, ABD yetkilileri işbirliğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan’ın diplomasi trafiği, Suriye lideri Şara’nın Beyaz Saray’da ağırlanacak ilk Suriye lideri olmasını sağladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel etkinliği her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin talebiyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. "Onlar istedi, biz yaptık" diyen Trump, Ankara'nın bölgedeki diplomatik süreçte belirleyici rol oynadığına ve bunun bölge barışı için çok önemli olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley de Türkiye'nin bölgedeki en önemli ülke olduğunu belirtti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Hurley şöyle konuştu: Başkan Trump, Türkiye ve Körfez ülkeleri öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli buluyor. Bu konuda çok önemli adımlar atılıyor. Türkiye, terörden çok zarar gördü ve terörle mücadelede ABD ile iyi bir ortak oldu. ABD, Türkiye ile birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelecek. Şara, bir ABD başkanı tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak ilk Suriye lideri olacak.

'ONLAR İSTEDİ BİZ YAPTIK'
Bayaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, Ankara'nın bölgede belirleyici rol oynadığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın çabalarıyla Suriye konusunda ilerleme sağlandığını belirtti. "Onlar istedi, biz yaptık" dedi.Ayrıca bölgedeki diplomatik dengelerde "önemli bir yumuşama" yaşandığını, Türkiye'nin çok büyük işler başardığını dile getirdi.

Beyaz Saraydaki zirve öncesi yeni gelişme | ABDden Suriye kararı! Şaraya yaptırımları kaldırdıBeyaz Saraydaki zirve öncesi yeni gelişme | ABDden Suriye kararı! Şaraya yaptırımları kaldırdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
CIA casusu Hüseyin Gün itiraf etti: İmamoğlu'nun seçimleri “150 bin kişilik dijital ordu” ile yönettiği açığa çıktı!
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten: Son 10 ayda 530 milyar TL destek!
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Terörsüz Türkiye Komisyonu Perşembe günü toplanacak | MİT Başkanı sunum yapacak
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
Beyaz Saray'daki zirve öncesi yeni gelişme | ABD'den Suriye kararı! Şara'ya yaptırımları kaldırdı
Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Bir düşünüyor, beş konuşuyor”
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'a tutuklandı: İki ismi işaret etti
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi