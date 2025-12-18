PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin gündemi S-400'ler miydi? Peskov'dan ABD cevabı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Rus yetkililer arasında yakın zamanda temas kurulacağını belirterek Washington’ın Avrupa ve Ukrayna ile yürüttüğü görüşmelerin sonuçlarına dair Amerikalı muhataplardan bilgi almayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki son görüşmede S-400 hava savunma sistemlerinin gündeme gelmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'lilerin Avrupalı ve Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelere ilişkin Washington yönetimiyle temaslara hazırlandıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

"AMERİKALI MESLEKTAŞLARIMIZLA TEMASLARA HAZIRLANIYORUZ"

ABD ve Rusya'dan yetkililerin yakında Miami'de bir görüşme gerçekleştireceğine dair haberleri değerlendiren Peskov, "Gerçekten, ABD'lilerin Avrupalılarla ve Ukraynalılarla yaptıkları çalışmaların sonuçları hakkında bilgi almak için Amerikalı meslektaşlarımızla belirli temaslara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD'nin Venezuela'nın kuzey kıyıları açıklarında askeri varlığını artırması ve bölgedeki gerilimin tırmanmasına ilişkin, "Latin Amerika bölgesinde gerginliğin arttığını görüyor ve bunu potansiyel olarak çok tehlikeli buluyoruz." dedi.

Bölge ülkelerine itidalli davranma çağrısında bulunan Peskov, "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımızdır. Üst düzey de dahil sürekli temaslarımız var." diye konuştu.

S-400'LERİN İADESİ KONUŞULDU MU?

Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan son görüşmede S-400 hava savunma sistemlerinin gündeme gelmediğini de kaydetti.

