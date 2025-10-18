Bangladeş'te kaos! Yangın havalimanını sardı tüm uçuşlar durdu

Bangledeş, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BANGLADEŞ'TE BÜYÜK YANGIN

Havaalanının kargo bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyürken tüm uçuşlar iptal edildi.

İthal ürünlerin depolandığı alanda çıkan alevlere 36 itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yetkililer, yangına Bangladeş ordusu, hava kuvvetleri ve donanmanın da destek verdiğini açıkladı.

Bangledeş, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Yerel kaynaklar, bazı itfaiyeciler ve çalışanların yaralandığını, ancak kesin yaralı sayısının henüz açıklanmadığını bildirdi. Görgü tanıkları, depoda bulunan kimyasal maddelerin patlamasıyla alevlerin hızla yayıldığını aktardı.

Yangın kontrol altına alınırken, havaalanı çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.