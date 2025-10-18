PODCAST CANLI YAYIN

Bangladeş'te kaos! Yangın havalimanını sardı tüm uçuşlar durdu

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki uluslararası havaalanında çıkan büyük yangın, ülkeyi alarma geçirdi. Kargo bölümünü saran alevler nedeniyle tüm uçuşlar durdu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nda çıkan yangın ülke genelinde paniğe yol açtı.

Dakka Havalimanı alev alev!

BANGLADEŞ'TE BÜYÜK YANGIN

Havaalanının kargo bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyürken tüm uçuşlar iptal edildi.

İthal ürünlerin depolandığı alanda çıkan alevlere 36 itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yetkililer, yangına Bangladeş ordusu, hava kuvvetleri ve donanmanın da destek verdiğini açıkladı.

Yerel kaynaklar, bazı itfaiyeciler ve çalışanların yaralandığını, ancak kesin yaralı sayısının henüz açıklanmadığını bildirdi. Görgü tanıkları, depoda bulunan kimyasal maddelerin patlamasıyla alevlerin hızla yayıldığını aktardı.

Yangın kontrol altına alınırken, havaalanı çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

