AP’nin eski üyesi Nathan Gill’e Rusya yanlısı faaliyetlerden 10,5 yıl hapis

Avrupa Parlamentosu eski üyesi Nathan Gill'e Rusya yanlısı açıklamalar karşılığında para aldığı gerekçesiyle 10.5 yıl hapis cezası verildi. Reform UK partisinin Galler'deki eski lideri Nathan Gill, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Oleg Voloshyn ile bağlantılı olduğu ve milyonlarca euroyu farklı hesaplar üzerinden aldığı ortaya çıktı. Gill'in faaliyetleri, 14 Eylül 2021'de Manchester Havalimanı'nda Terörle Mücadele Yasası kapsamında durdurulmasından sonra ortaya çıktı. Telefonundaki WhatsApp yazışmaları, Voloshyn ile "parlamentodaki görevlerini etkileyecek şekilde para alma anlaşmasını" gösteriyordu. Gill, çok pişman olduğunu söylese de cezada indirim yapılmadı.