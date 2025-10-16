PODCAST CANLI YAYIN

Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"

Yunanistan’da iç siyaset, Türkiye’nin bölgesel diplomasi hamleleriyle yeniden gerildi. Ankara’nın Gazze diplomasisinde aktif rol üstlenmesi Atina’da tartışma yaratırken, muhalefet partileri Başbakan Kiryakos Miçotakis’i “Filistin konusunda pasif kalmakla” suçladı. Liderler, “Erdoğan garantör ilan edilirken biz sahnede figüran olduk” diyerek hükümete tepki gösterdi.

Giriş Tarihi:
Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) lideri Nikos Andrulakis'in talebi üzerine parlamentoda ülkenin dış politikasına ilişkin bilgi verdi.

Miçotakis, Yunanistan'ın başından beri Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediğini vurgulayarak, "Ancak Yunanistan için bir Filistin Devleti'nin tanınması sadece Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki bir siyasi sürecin sonunda gelecektir. Yunanistan aynı zamanda İsrail ile ortaklık ilişkisini sürdürüyor. Biz İsrail'de şu anda hangi hükümetin iktidarda olduğuna bakmaksızın İsrail'i stratejik ortak olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'İN DIŞ POLİTİKASI ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

PASOK lideri Andrulakis ise Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine atıfla, "Avrupalı liderler, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önünde bir dekor, sessiz bir fon gibiydiler. Bu görüntü o ana özel bir kare değil. Hızla değişen bir dünyanın sonucu." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumun kırılgan olduğunu dile getiren Andrulakis, "Trump, (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." diye konuştu.

PASOK lideri Nikos Andrulakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in İsrail ile stratejik işbirliğine dair sözlerine sert tepki gösterdi. Andrulakis, "Stratejik ilişki başka, bir soykırımı hoş görmek başka." ifadelerini kullandı.

Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) lideri Sokratis Famellos ise parlamentoda yaptığı konuşmada Miçotakis hükümetinin dış politikasını eleştirerek, Başbakanın tutumunu "atıl" olarak nitelendirdi.

Famellos, hükümetin Gazze konusundaki yaklaşımına ilişkin olarak, "Sizin dış politikanız, BM'nin tanıdığı soykırımı tanımaya cesaret edemiyor, Filistin'i tanımaya cesaret edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki ateşkesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Famellos, "Netanyahu işlediği suçlar için hesap vermeden bölgede barış nasıl sağlanabilir?" diye sordu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas

"SOYKIRIMCILARIN YANINDA YER ALDINIZ"

Famellos ayrıca, Yunanistan'ın Filistin Devleti'ni tanıması gerektiğini de vurguladı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas da hükümetin Filistin politikasına ilişkin, "Hükümet ve Başbakan olarak soykırımcıların yanında yer aldınız ve bu sizi sonsuza dek takip edecek bir utanç olacak." diye konuştu.

Kuçumbas, Miçotakis'in Şarm el-Şeyh'teki Barış Zirvesi'ne katılımı için de "Erdoğan anlaşmayı imzalarken ve Trump ona övgüler düzerken Mısır'daki dekor rolünüz için nasıl hissettiniz?" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Türk Telekom
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı