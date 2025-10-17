Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) lideri Nikos Andrulakis'in talebi üzerine parlamentoda ülkenin dış politikasına ilişkin bilgi verdi.

Miçotakis, Yunanistan'ın başından beri Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediğini vurgulayarak, "Ancak Yunanistan için bir Filistin Devleti'nin tanınması sadece Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki bir siyasi sürecin sonunda gelecektir. Yunanistan aynı zamanda İsrail ile ortaklık ilişkisini sürdürüyor. Biz İsrail'de şu anda hangi hükümetin iktidarda olduğuna bakmaksızın İsrail'i stratejik ortak olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'İN DIŞ POLİTİKASI ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

PASOK lideri Andrulakis ise Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine atıfla, "Avrupalı liderler, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önünde bir dekor, sessiz bir fon gibiydiler. Bu görüntü o ana özel bir kare değil. Hızla değişen bir dünyanın sonucu." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumun kırılgan olduğunu dile getiren Andrulakis, "Trump, (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." diye konuştu.

PASOK lideri Nikos Andrulakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in İsrail ile stratejik işbirliğine dair sözlerine sert tepki gösterdi. Andrulakis, "Stratejik ilişki başka, bir soykırımı hoş görmek başka." ifadelerini kullandı.

Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) lideri Sokratis Famellos ise parlamentoda yaptığı konuşmada Miçotakis hükümetinin dış politikasını eleştirerek, Başbakanın tutumunu "atıl" olarak nitelendirdi.

Famellos, hükümetin Gazze konusundaki yaklaşımına ilişkin olarak, "Sizin dış politikanız, BM'nin tanıdığı soykırımı tanımaya cesaret edemiyor, Filistin'i tanımaya cesaret edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki ateşkesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Famellos, "Netanyahu işlediği suçlar için hesap vermeden bölgede barış nasıl sağlanabilir?" diye sordu.

"SOYKIRIMCILARIN YANINDA YER ALDINIZ"

Famellos ayrıca, Yunanistan'ın Filistin Devleti'ni tanıması gerektiğini de vurguladı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas da hükümetin Filistin politikasına ilişkin, "Hükümet ve Başbakan olarak soykırımcıların yanında yer aldınız ve bu sizi sonsuza dek takip edecek bir utanç olacak." diye konuştu.

Kuçumbas, Miçotakis'in Şarm el-Şeyh'teki Barış Zirvesi'ne katılımı için de "Erdoğan anlaşmayı imzalarken ve Trump ona övgüler düzerken Mısır'daki dekor rolünüz için nasıl hissettiniz?" dedi.