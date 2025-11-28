Almanya’dan skandal karar: Gazze’nin çocukları reddedildi

Alman Allgemeine Zeitung, "Gazze'den kurtarılan eşekler Oppenheim'da yeni bir yuva buldu" haberine imza attı. 4 eşeğin tüm tedavilerinin yapıldığını detaylı şekilde yazan gazete, hayvanseverlerden övgü aldı. Ancak ortada çok büyük bir acı gerçek vardı. Almanya İçişleri Bakanlığı, ülke içindeki bazı belediyelerin Gazze Şeridi'nden hasta, yaralı ve korumaya muhtaç çocukları tedavi amacıyla Almanya'ya getirme talebini reddetti. Bu adımı atan belediyelerin cezalandırılacağını açıkladı. Her yerde insan hakları dersi veren Almanlar'ın bu tutumu büyük tepkiye neden oldu.