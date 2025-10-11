ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, Tel Aviv'de katıldığı bir etkinlikte konuşması sırasında protesto edildi.

Etkinlikte, Witkoff'un "Başbakan Netanyahu" adını telaffuz ettiği anda salondaki kalabalık uzun süre yuhalama ve ıslık sesleriyle tepki gösterdi. Protestolar nedeniyle Witkoff konuşmasına bir süre devam edemedi.

Witkoff'un arkasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de yer aldığı görüldü. Olayın ardından güvenlik görevlileri sahne çevresinde önlem aldı.