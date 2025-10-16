PODCAST CANLI YAYIN

ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi İngilizce konuşanlara, beyaz Güney Afrikalılara ve göç karşıtı Avrupalılara öncelik tanıyacak yeni bir mülteci sistemi hazırlıyor. Amerikan değerlerine uyum şartı getiren planın bazı bölümleri halihazırda yürürlüğe girdi. Trump’ın beyazlara öncelik şartı ise kölelik sistemini hatırlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var

ABD'de Donald Trump yönetimi İngilizce konuşanlara, beyaz Güney Afrikalılara ve göçe karşı çıkan Avrupalılara öncelik tanıyacak radikal bir mülteci sistemi düzenlemesine gidiyor.

Trump, DHATrump, DHA

BİR KISMI ÇOKTAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

The New York Times'ın belirttiğine göre bir kısmı halihazırda yürürlüğe giren öneriler ABD'de ciddi bir vizyon değişikliğine yol açacak.

Planlar, Başkan Trump'ın federal kurumlara mülteci yerleşiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olup olmadığını incelemeleri talimatını vermesinin ardından, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarındaki yetkililer tarafından nisan ve temmuz aylarında Beyaz Saray'a sunuldu.

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN MÜLTECİ KABULÜNÜ DURDURDU

Trump, göreve başladığı ilk gün mülteci kabulünü askıya almış ve yönetimin programı nasıl ve ne şekilde sürdürmesi gerektiğine dair öneriler talep etmişti.

Konuya aşina kişilere göre Trump yönetimi yetkilileri hiçbir seçeneği tamamen göz ardı etmiş değil; ancak fikirlerin onaylanması ya da reddedilmesi için belirlenmiş bir takvim bulunmuyor. Yetkililer, gizli planları görüşebilmek için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

BAŞVURUDA AMERİKAN DEĞERLERİ ŞARTI

Önerilen değişiklikler, başvuru sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına yeni bir vurgu getirerek onların "Amerikan tarihi ve değerleri" ile "kültürel normlara saygı" konularında dersler almalarını öngörüyor.

Öneriler ayrıca Trump'a, "kitlesel göçe karşı çıkmak" ya da "'popülist' siyasi partileri desteklemek" gibi görüşlerini çevrim içi ortamda barışçıl biçimde ifade ettikleri için hedef alınan Avrupalılara öncelik verilmesini tavsiye ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Türk Telekom
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
İstanbul'da kara para soruşturması! Gözaltılar var: Sezgin Baran Korkmaz da listede
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif
Narin Güran davasında "Nevzat Bahtiyar" gelişmesi! Avukat davadan çekildi: O ses kaydı bardağı taşırdı
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
Devleti zarara uğratan Halaç ailesinde miras kavgası: "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı