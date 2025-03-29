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ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi iç istihbarat servisi FBI ile kaçak çete üyesi baskınına katıldı. Bondi, El Salvadorlu kaçak göçmen ile ilgili açıklama yaparken gündem giydiği kıyafet oldu. Sosyal medya kullanıcıları üzerinde mini etek ve çizme olan Bondi’yi “laubali” diyerek topa tuttu. Peki Bondi’nin üzerinde gerçekten mini etek mi var? İşte ABD’yi karıştıran fotoğraf…

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 16:27
ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu

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ABD Adalet Bakanı Pan Bondi, FBI ile kaçak çete üyesi baskınına katıldı.

ABD Adalet Bakanı Pan Bondi, ReutersABD Adalet Bakanı Pan Bondi, Reuters

Bakan Bondi, El Salvadorlu kaçak göçmen 24 yaşındaki Henry Josue Villatoro Santos'un federal ajanlar tarafından gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaparken gündem ise Bondi'nin üzerindeki etek oldu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi FBI baskınında, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD Adalet Bakanı Pam Bondi FBI baskınında, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

FBI İLE BASKINA KATILDI ETEĞİ KONUŞULDU

Sosyal medya, Bondi'nin mini etek ve çizmeyle baskına katılmasına tepki gösterirken ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin ne kadar laubali olduğunu yazdı.

Fakat Bondi'nin mini eteği ışık yansımasından başka bir şey değildi.

Fotoğrafın kontrastı ve ışık ayarına müdahale edildiğinde Bondi'nin uzun bir etek giydiği ortaya çıkıyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi FBI baskınında, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD Adalet Bakanı Pam Bondi FBI baskınında, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP'IN SADIK YOLDAŞI

59 yaşındaki Bondi, Trump'ın ilk azil davası sırasında savunma ekibinde görev alan, uzun süredir ona sadık bir isim. Trump, BOndi'yi adalet bakanlığına aday gösterdiğinde Truth Social'da yayınlanan bir gönderide, "Uzun süredir, partizan Adalet Bakanlığı bana ve diğer Cumhuriyetçilere karşı silah olarak kullanıldı. Artık değil. Pam, Adalet Bakanlığı'nı Suçla Mücadele ve Amerika'yı Tekrar Güvenli Hale Getirme amacına yeniden odaklayacak. Pam'i yıllardır tanıyorum. O zeki ve sert biri ve Başsavcı olarak harika bir iş çıkaracak bir AMERİKA ÖNCE Savaşçısı!" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, eski kongre üyesi Matt Gaetz'in çekilmesinden saatler sonra, eski Florida başsavcısı Pam Bondi'yi bir sonraki ABD başsavcısı olarak aday göstermeyi planladığını duyurdu, ReutersDonald Trump, eski kongre üyesi Matt Gaetz'in çekilmesinden saatler sonra, eski Florida başsavcısı Pam Bondi'yi bir sonraki ABD başsavcısı olarak aday göstermeyi planladığını duyurdu, Reuters

İLK KADIN FLORIDA BAŞSAVCISI

Bondi, 2010 yılında Florida başsavcısı seçilen ilk kadın oldu ve iki dönem görev yaptı. America First Policy Institute'taki Center for Litigation ve Center for Law and Justice'de liderlik rolleri üstlendi.

Bondi ayrıca Trump'ın Beyaz Saray'ın yeni gelen özel kalemi olarak seçtiği Susie Wiles'ın bir zamanlar çalıştığı güçlü bir lobi şirketi olan Ballard Partners'da ortak. Şirketin web sitesinde Bondi, kurumsal düzenleme uyum uygulamasının başkanı olarak listeleniyor. Adalet Bakanlığı belgelerine göre, 2019 ve 2020'nin bazı kısımlarında Washington'daki Katar Büyükelçiliği'nde "insan ticaretiyle mücadele çabaları" için çalışmak üzere kayıtlıydı. Ayrıca General Motors ve Amazon için de lobi çalışmalarında yer aldı.

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