ABD'de akıllara durgunluk veren uçak kazası! Otomobilin üzerine düştü
ABD'nin Florida eyaletinde motor arızası yaşayan Beechcraft 55 uçağı otoyola acil iniş yaparken bir araca çarptı. Pilot ve yolcu kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir uçak kazası meydana geldi.ABD'de uçak seyir halindeki araca çarptı
UÇAK OTOMOBİLE ÇARPTI
Florida Otoyol Devriyesi'nin bildirdiğine göre, "sabit kanatlı çok motorlu bir uçak", pazartesi günü saat 17:45 civarında Cocoa, Florida'da I-95'in güney şeridinde 2023 model bir Toyota Camry'ye çarptı.
ACİL İNİŞ YAPARKEN ORTALIK KARIŞTI
Fox News'un haberine göre, Florida'da "Beechcraft 55" uçağı motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yapmaya çalışırken kaza yaptı.
Uçaktaki pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu kazada, otomobildeki 57 yaşındaki kadın sürücü ise hafif yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medyada otoyola acil iniş yapan uçağın araca çarptığı görüntüler de paylaşıldı.