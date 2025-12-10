ABD'de uçak seyir halindeki araca çarptı
ABD'nin Florida eyaletinde çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, seyir halindeki bir araca çarparken, olayda 57 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.
UÇAK OTOBANDA ARACA ÇARPTI
Florida'da çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, acil iniş sırasında Interstate 95 otoyolunda seyir hâlindeki bir araca çarptı. Kazada 57 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralanırken, uçaktaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.
ARAÇ VE UÇAKTA CİDDİ HASAR
Çarpışmada uçağın ön kısmı, Toyota marka otomobilin ise arka ve yan bölümleri ciddi hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, otoyolun her iki yönünde birden fazla şeridi trafiğe kapatarak temizlik çalışması yaptı.
PİLOT ACİL İNİŞ YAPTI, FAA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yetkililer, pilotun acil iniş gerçekleştirdiğini belirtirken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.