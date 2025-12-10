PODCAST CANLI YAYIN
ABD'de uçak seyir halindeki araca çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, seyir halindeki bir araca çarparken, olayda 57 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.

Florida'da çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, acil iniş sırasında Interstate 95 otoyolunda seyir hâlindeki bir araca çarptı. Kazada 57 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralanırken, uçaktaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Çarpışmada uçağın ön kısmı, Toyota marka otomobilin ise arka ve yan bölümleri ciddi hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, otoyolun her iki yönünde birden fazla şeridi trafiğe kapatarak temizlik çalışması yaptı.

Yetkililer, pilotun acil iniş gerçekleştirdiğini belirtirken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

