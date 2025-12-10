ABD'de uçak seyir halindeki araca çarptı

UÇAK OTOBANDA ARACA ÇARPTI

Florida'da çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, acil iniş sırasında Interstate 95 otoyolunda seyir hâlindeki bir araca çarptı. Kazada 57 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralanırken, uçaktaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

ARAÇ VE UÇAKTA CİDDİ HASAR

Çarpışmada uçağın ön kısmı, Toyota marka otomobilin ise arka ve yan bölümleri ciddi hasar aldı. Olay yerine gelen ekipler, otoyolun her iki yönünde birden fazla şeridi trafiğe kapatarak temizlik çalışması yaptı.

PİLOT ACİL İNİŞ YAPTI, FAA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yetkililer, pilotun acil iniş gerçekleştirdiğini belirtirken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.