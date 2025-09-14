PODCAST CANLI YAYIN

ABD basınından çarpıcı iddia! Rubio Netanyahu ile ilhak konusunu görüşecek!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldığı ve bugün İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakı konusunu görüşeceği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
ABD basınından çarpıcı iddia! Rubio Netanyahu ile ilhak konusunu görüşecek!

Amerikan Axios sitesinin İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ikili birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı görüşecek.

Marco Rubio ve Netanyahu (AA)Marco Rubio ve Netanyahu (AA)

Batı Şeria'nın ilhakı konusunda kesin bir karar veremeyen Netanyahu, Rubio'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor.

İsrailli yetkililer, Rubio'nun Batı Şeria'nın ilhakına karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağına işaret ettiğini aktardı.

Bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın endişesinin Batı Şeria'nın ilhakı durumunda Abraham Anlaşmalarının çökmesi olduğunu söyledi.

Rubio, ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada da çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararına karşı Tel Aviv yönetiminin vereceği tepkiyi görüşeceğini söyledi.

Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek olan Rubio'nun, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada bulunan kazı alanında bir Yahudi yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor.

RUBİO, İSRAİLLİ ESİR YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rubio'nun, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerdeki tavrını anlamak için Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Rubio, ABD'den ayrılmadan önce İsrailli esir yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrailli esir yakınlarının aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ile görüşeceğini belirtirken, Katarlı yetkililer Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk yapmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Haberde, Katar arabuluculuk yapmayı sürdürse de müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın talepleri arasında büyük uçurum olduğu kaydedildi.

Esir yakınlarının İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ile görüşme talep ettiği, fakat Netanyahu'nun ofisinin talebe "yanıt verme zahmetine girmediği" belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Buradan geri dönüş olmayacak!"
Dolmabahçe'de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Filistin: Gazze'de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya'ya yaptırım Çin'e gümrük vergisi
Olimpiyat'tan Frankfurt'a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"