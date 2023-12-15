



(Yiyecekeri ateşe veren katil İsrail askerleri)



SİVİL HALKA GİDEN YİYECEKLERİ ATEŞE VERDİLER

İsrail'in kan donduran vahşetine tepkiler sürmeye devam ederken Amerikan haber sitesi CNN, Gazze'ye girdi. Katil sürüsü İsrail askerlerinin görüntüleri kan dondurdu.



Doğrudan kameraya bakan bir İsrail askerinin, Gazze halkına yardım için gönderilen yiyecekleri ateşe verdiği görüldü. Yanındaki askerin ise "Bu karanlık yerin ışığını yakıyoruz ve buradan hiçbir iz kalmayana kadar yakıyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.





EVLERİ YAĞMALIYORLAR, NEFRET KUSUYORLAR

CNN incelenen videonun katil İsrail askerlerinin nefretini gösteren birkaç videodan biri olduğunu belirtirken, diğer videolarda askerlerin evleri yağmaladığı, sivil mülklere zarar verdiği ve ırkçı ve nefret dolu bir dil kullandığı gözler önüne seriyor.





FİLİSTİNLİ KADINLARA TACİZ

Amerikan haber sitesi CNN'nin incelediği videolardan birinde bir askerin, bir kadının iç çamaşırları dahil gardırobunu incelediği ve Filistinli kadınları tacizde bulunduğu kaydediliyor.





( İsrail askerinin oyuncakları parçaladığı an)



OYUNCAKLARA BİLE TAHAMÜLLERİ YOK

Başka bir klip, bir katil İsrail askerinin, Gazze'nin kuzeyindeki bir şehir olan Jabalya olduğunu söylediği bir mağazaya zarar verdiğini gösteriyor. Mağazadaki eşyaları teker teker alıp yere ve tezgaha çarpıyor. Bir noktada raftan iki oyuncak bebek alıp kafalarını parçalıyor.



Diğer videolarda ise gülümseyen askerlerin askeri bir araçla sivil arabaları yok ettiği, yıkılan bir binanın yıkıntıları arasında çocuk bisikletleriyle gezindiği ve özel bir evde su eksikliğiyle dalga geçtiği görülüyor.