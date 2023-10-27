Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

İSRAİLLİLERDEN KATİL NETANYAHU'YA ANKET ŞOKU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 21'inci gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.