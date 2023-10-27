Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.
Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
İSRAİLLİLERDEN KATİL NETANYAHU'YA ANKET ŞOKU
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 21'inci gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına ise İsrail halkı karşı çıkıyor.
İSRAİL HALKININ YÜZDE 49'U KARA HAREKATININ ERTELENMESİNİ İSTİYOR
İsrail'in Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre İsrail halkının yüzde 49'u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullandı.
Ankete katılanların yüzde 29'u ise harekatın hemen başlaması gerektiğini savundu.
GAZZE ŞERİDİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
İsrail ordusu, havadan ve karadan bölgeye saldırılarını sürdürürken, gözler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına çevrildi.
Havanın kararmasıyla İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'nde bulunan birçok bölge yoğun ateş altına alındı. Yaşanan hava bombardımanın ardından karanlığa gömülen bölgede şiddetli ve çok sayıda patlama sesleri duyuldu.
İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA 15 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ HAN YUNUS'TAKİ BİNA GÖRÜNTÜLENDİ
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Al-Amal Mahallesinde bulunan bir binayı dün hedef almıştı. Kızılay Hastanesi yanında bulunan Abu Shamala ailesine ait binayı vurması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği binada yıkım meydana geldi. Etrafındaki binaların da zarar gördüğü bu yıkımda çevrede bulunan araçların da hurdaya döndüğü görüntülendi.
İsrail'in, çocukları, kadınları hatta hastaneleri hedef aldığını söyleyen bölge sakinlerinden Ebu Halid, Kızılay Hastanesi'nin yakınlarında bombalanan binanın hastaneden yaklaşık 10 metre uzakta olduğunu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güvenlik nedeniyle Han Yunus şehrine gelen 10 bin kişinin hastanede kaldığını söyledi.
GAZZE'NİN DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİMİ KESİLDİ
Öte yandan BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." açıklamasını yaptı.