Foreign Policy'den seçimler için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK formülü: Kandil'e yapış Kemal!

Batı basını, küresel çete siyasi tetikçileri koalisyonun arkasına dizildi. 2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçim için 7'li koalisyon ve adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na yol göstermek için türlü türlü analizler yayınlıyorlar.
Son olarak Türkiye'yi mercek altına alan Foreign Policy'den (FP) Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK formülü geldi.
'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuna üç kilit seçim grubu karar verecek: Türk milliyetçileri, Kürt seçmenler ve işçi sınıfı.' değerlendirmesinde bulunan FP, 'İşçi Sınıfı Olmadan Türkiye Muhalefeti Kazanamaz' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde 'Kılıçdaroğlu'nun solu terk etmesi ve müttefiklerinin neoliberal ekonomisini benimsemesi ona seçimlere mal olabilir' denildi.
Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için ekonomik konularda sağa hitap etmesi gerektiğine inandığına vurgu yapan FP, 'Aynı zamanda Türk milliyetçiliğine meydan okuyor gibi görünüyor, bu onu yenilgi yoluna sokabilecek bir kombinasyon' dedi.
Haberde 'Kılıçdaroğlu, sağ ağırlıklı muhalefet ittifakını bir arada tutabilmek için işçi haklarının restorasyonunu savunmaktan kaçındı' denildi.