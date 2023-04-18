Foreign Policy'den seçimler için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK formülü: Kandil'e yapış Kemal!

Haberde 'Kılıçdaroğlu'nun solu terk etmesi ve müttefiklerinin neoliberal ekonomisini benimsemesi ona seçimlere mal olabilir' denildi.

Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için ekonomik konularda sağa hitap etmesi gerektiğine inandığına vurgu yapan FP, 'Aynı zamanda Türk milliyetçiliğine meydan okuyor gibi görünüyor, bu onu yenilgi yoluna sokabilecek bir kombinasyon' dedi.

Haberde 'Kılıçdaroğlu, sağ ağırlıklı muhalefet ittifakını bir arada tutabilmek için işçi haklarının restorasyonunu savunmaktan kaçındı' denildi.