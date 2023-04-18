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    • Dünya
    • 18.04.2023 11:56
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    • 18.04.2023 12:43
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    Foreign Policy'den seçimler için Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK formülü: Kandil'e yapış Kemal!

    Son dakika ahberleri... Dünyanın gözü kulağı 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerde. Birçok yabancı basın, Türkiye siyasetinde yaşananları anbean takip edip özellikle Cumhurbaşkanı adayları için analizlerde bulunuyor. Son olarak Foreign Policy'den 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çeken bir analiz geldi. FP, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetme riski olduğu konuları dile getirirken tek şansının HDPKK'ya bel bağlamak olduğunu söyledi. Öte yandan FP, Başkan Erdoğan'ın vatandaşın gözünde sorunları çözebilecek kişi olarak görüldüğünü de yazdı.

    takvim.com.tr
    Küresel çeteden HDPKK formülü: Kandil’e yapış Kemal

    Batı basını, küresel çete siyasi tetikçileri koalisyonun arkasına dizildi. 2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçim için 7'li koalisyon ve adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na yol göstermek için türlü türlü analizler yayınlıyorlar.

    Son olarak Türkiye'yi mercek altına alan Foreign Policy'den (FP) Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK formülü geldi.

    'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuna üç kilit seçim grubu karar verecek: Türk milliyetçileri, Kürt seçmenler ve işçi sınıfı.' değerlendirmesinde bulunan FP, 'İşçi Sınıfı Olmadan Türkiye Muhalefeti Kazanamaz' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

    Haberde 'Kılıçdaroğlu'nun solu terk etmesi ve müttefiklerinin neoliberal ekonomisini benimsemesi ona seçimlere mal olabilir' denildi.

    Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için ekonomik konularda sağa hitap etmesi gerektiğine inandığına vurgu yapan FP, 'Aynı zamanda Türk milliyetçiliğine meydan okuyor gibi görünüyor, bu onu yenilgi yoluna sokabilecek bir kombinasyon' dedi.

    Haberde 'Kılıçdaroğlu, sağ ağırlıklı muhalefet ittifakını bir arada tutabilmek için işçi haklarının restorasyonunu savunmaktan kaçındı' denildi.

        HDPKK FORMÜLÜ!
        Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin onayını aldığını yazan FP, "Bu, aksi halde çok az ortak noktası olan çok çeşitli seçim bölgelerinde Erdoğan'a yönelik yaygın hoşnutsuzluğu gösteren benzersiz bir başarı" dedi.

        Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile pazarlığına da dikkat çeken gazete 7'li koalisyonun zorlukları da beraberinde getirdiğinin altını çizen FP haberinde şu ifadelere yer verdi;

        'Ancak Kılıçdaroğlu, kendisini desteklemek için bir araya gelen farklı güçlerin çatışan çıkarlarını ve taleplerini uzlaştırma girişimlerinde giderek artan zorluklarla karşılaşıyor. Milliyetçi müttefiki İyi Parti HDP ile konuşmayı dahi reddederken, HDP Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde yeni bir cumhuriyet inşası için onlarla görüşmeye başlamasını bekliyor.'

        HDPKK ve Kandil'in desteklerini almak için kirli pazarlığa oturan Kılıçdaroğlu'nun 'Türk milliyetçilerinin eleştirileriyle karşılaştığını' söyleyen FP bu durumun kazanma şansını tehlikeye atabileceğini yazdı.

        YOL HARİTASINI ÇİZDİ
        Her fırsatta PKK'ya yönelik düzenlenen sınır operasyonlarına karşı çıktığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl veren FP, "Kılıçdaroğlu, PKK'ya müsamaha göstereceği şüphesini ortadan kaldırmalıdır. Bunun için ABD hükümetinin Suriye'deki PKK bağlantılı Kürt militanlara verdiği desteği kesmesini beklediğini ve Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için harekete geçmekten çekinmeyeceğini net bir şekilde belirtmesi gerekiyor." diye yazdı.

        DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALACAĞINI TAAHHÜT ETMELİ
        FP, seçim vaatlerinden biri de terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak olan Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu, Kürt yanlısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağına dair daha önceki yeminini yinelemeli ve HDP'nin diğer seçilmiş temsilcilerini de serbest bırakacağını taahhüt etmelidir" ifadelerini kullandı.

            İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A KARŞI DEZAVANTAJLI

            FP, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Başkan Erdoğan'a karşı dezavantajlı olduğunu söyledi.

            Mevcut ekonomik sorunlara rağmen Erdoğan'ın sorunları çözebileceği ve ihtiyaçlara cevap verebileceği algısına sahip olduğunun altını çizen FP, bunun Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için aşması gereken bir engel olduğunu belirtti.

            ERDOĞAN SORUNLARI ÇÖZER ALGISI

            Kılıçdaroğlu'nun iki sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyen gazete, "Kılıçdaroğlu, kazanmak için aşması gereken iki engelle karşı karşıya: milliyetçilik sorunu ve mevcut derin ekonomik sorunlara rağmen Erdoğan'ın -son yirmi yıllık genel sicili göz önüne alındığında- sorunları çözebileceği ve ihtiyaçlara cevap verebileceği algısı. sosyal olarak dezavantajlı olanlardan" ifadelerini kullandı.

            CHP'Lİ SEÇMEN MUHARREM İNCE'YE KAYABİLİR
            Haberde öte yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğinden rahatsız olan milliyetçi CHP'lilerin Muharrem İnce'ye kayabileceği şu sözlerle aktarıldı:

            Kılıçdaroğlu'nun Kürtler arasındaki popülaritesine karşı temkinli davranan sağcı Türk milliyetçileri gibi, bu CHP seçmeninin bir kısmı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü aday olan Muharrem İnce'yi tercih edebilir.

            PKK-KÜRESEL ÇETE-KOALİSYON İŞBİRLİĞİ
            Son olarak terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına konuşan elebaşlarından Sabri Ok, 6'lı koalisyona verdikleri destek ve küresel çetenin kendilerini gönderdiği mesajları tek tek itiraf etti.

                KÜRESEL ÇETE PKK'YI DESTEKLİYOR
                Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler: 'eğer bir gün eylemsizlik, ateşkes kararı alırsanız biz üzerimize düşen rolü oynayacağız' dediler. Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık" dedi.

                PKK ELEBAŞI SABRİ OK KANLI ORTAKLIĞI İTİRAF ETTİ I VİDEO İZLE

                ABD VE AVRUPA BASINIYLA AĞIZ BİRLİĞİ
                Uluslararası basınla ağız birliği yaparak seçimin çok önemli olduğunu belirten OK, "Bugüne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli." ifadelerini kullandı.

                6'LI MASAYA DESTEK İTİRAFI: TERÖRÜ AKLAMA GİRİŞİMİ
                Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir." şeklinde konuşarak terör örgütünün 6'lı masaya verdiği desteği itiraf etti.

                KÜRESEL TEFECİLERE SELAM ÇAKTI: KREDİ DE ALABİLİRİZ
                Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.

                CHP lideri, Türkiye'yi IMF'ye mahkum etmeyi planladığını açık etti.

                Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündemdeyken İngiliz ekonomist Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash benzer bir yorumda bulunmuştu

                Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacak diyerek Washington ve Brüksel'i işaret etti.

                    Ash Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

                    "Kılıçdaroğlu Mayıs'taki seçimi kazanırsa, Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak. Kılıçdaroğlu ilk ziyareti kesinlikle Washington ya da Brüksel'e yapacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk canlanmasıyla geri dönecek."

                    DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI PARA BARONLARINI RAHATSIZ EDİYOR
                    Başkan Erdoğan'ın düşük faiz politikasını benimsemesi para baronlarını rahatsız ediyor! Geçtiğimiz gün İngiliz Reuters Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda, Ali Babacan'ın ekonominin başına geçeceği ve tam tersi bir politika izleyeceğini yazmıştı.

                    ASH TÜRKİYE'NİN IMF'YE TESLİM OLMASINI İSTİYOR!
                    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Batı'dan para geleceğini söyleyen Ash geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.

                    Eyvah IMF! Kılıçdaroğlu IMF'ye selam çaktı: ''Kredi alabiliriz''

                    Timothy Ash geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sormuştu.


                    Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;
                    "Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?..."

                    ASH'TEN YENİ OPERASYON: İKİNCİ BALAYI
                    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Batılı finansmanın Türkiye'ye yeniden akacağını söylemişti.

                    Muhalefet kazanırsa ikinci balayı yaşanacağını söyleyen Ash, "Yabancı yatırımcılar muhalefetin ekonomi ekibini iyi tanıyor ve saygı duyuyor. Eğer muhalefet kazanırsa bu dönem Batı'yla ikinci bir balayı dönemi olur. Batılı yabancı büyük bir sermayenin Türkiye'ye akacağını göreceğiz. Muhalefet bu yatırımcı rüzgârını arkasına alacak. Mali kurallarda Ortodoks politikalara dönmek oldukça önemli. Ancak benim endişem altı partiden oluşan bir koalisyonun ülkeye siyasi istikrar getirip getirmeyeceği" ifadelerini kullandı.
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