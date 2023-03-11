Kılıçdaroğlu "Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme" planını açıkladı! Küresel tefecilere selam çaktı | CHP ve İYİ Parti'nin IMF dosyası

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun kirli siyaset ve emellerine maruz kalıyor.
Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve "IMF'ten borç alacağım" sinyali verdi.
Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.
Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı.
FAİK ÖZTRAK: BORÇ ALAN EMİR ALIR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "IMF'ten borç alacağım" sinyali, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayı da akıllara getirdi. Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı.
TEFECİ DEDİĞİ LONDRA'DAN İCAZET DİLENMİŞTİ: PARAYI BULDUM
CHP lideri 2022 Kasım'ında yaptığı icazet seferlerinin Londra ayağında "Parayı buldum" çıkışında bulunmuştu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.