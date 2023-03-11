Kılıçdaroğlu "Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme" planını açıkladı! Küresel tefecilere selam çaktı | CHP ve İYİ Parti'nin IMF dosyası





Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.