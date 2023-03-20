



6'LIDAKİ SALLANTI PKK'YI ENDİŞELENDİRDİ

Elebaşı Duran Kalkan, 6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini de bu sözlerle itiraf etti;



"Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor"



"DAHA AÇIK TUTUM BEKLİYORUZ, SOMUT ADIM ATIN..."

6'lı koalisyondan daha açık bir tutum beklediklerini dile getiren Duran Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz. Daha mücadeleci duruş bekliyoruz. Daha demokratik yaklaşım bekliyoruz. Faşizm faşizmle yıkılmaz. Faşizm devrimle yıkılır, demokrasiyle yıkılır. Faşizmi aşacaksan devrimci demokrat olacaksın en azından. Özgürlükçü olacaksın. Başka türlü olmaz. Diğeri faşizme hizmet eder. Bu muhalefet gerçekten de zayıf kalıyor" diyerek 'somut adım atın' çağrısını yineledi.