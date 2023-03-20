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    • 20.03.2023 20:13
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    Kandil'den 6'lıya "iktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" zılgıtı! PKK elebaşı Kalkan ve Kılıçdaroğlu'ndan ağız birliği

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' diyerek pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz eden bir durum haline geldi. HDP ile resmileşen ittifakın etkileri sürerken Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisinin ayağına gitti. Masada 'Yerel özerklik' gibi bölücü talepler açığa çıktı. Tüm bu yaşananlar ışığında Kandil'den 6'lı koalisyon özelinde CHP'ye "İktidara koltuk değneği olmayın" zılgıtı geldi. PKK elebaşı Duran Kalkan "Koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" çıkışında bulundu. 6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini ifade eden Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz somut adım atın" dedi. Öte yandan Kalkan'ın "Kürt sorununun özgürlükçü çözümüne karşı tutum açıklayın" baskısı sonrası Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" diyerek PKK elebaşı ile ağızbirliği yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Milletin değil Kandil’in adayı! PKK ile ağız birliği...

    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.


    HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmaya başladı.

    HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi.



    BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

    Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.



        KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
        HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.

        Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.

        CHP TUTUMUNU BÖLÜCÜLÜKTEN YANA KULLANDI
        Bilindiği üzere Selahattin Demirtaş tarafından dayatılan 'Tutum Belgesi'nde de yerel yönetimler, kayyum vb. benzeri maddeler mevcut. Dün de CHP'li Özgür Özel, HDPKK'ya kayyum teminatında bulunmuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun da PKK ile ağız birliği yaparak Türkiye'de Kürt sorunu var algısını yayması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişmeler CHP'nin tutumunu bölücülükten yana kullandığının en somut delili olarak tezahür etti.




        PKK'DAN 6'LI KOALİSYONA: "İKTİDARA KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYIN, SİZE DESTEK VERİYORUZ"
        6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, açığa çıkan bölücü talepler, PKK ile yapılan ağız birliğinin gölgesinde Kandil'den 6'lı koalisyon özelinde CHP'ye "İktidara koltuk değneği olmayın" zılgıtı geldi.

        HDP'nin dünkü açıklamalarına dikkat çekerek bebek katili Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşacağını söyleyen PKK elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyona hedef alarak "Koltuk değneği olmayın, sıra size de gelir zarar görürsünüz tehdidinde" çıkışında bulundu.

        Yürüttükleri bölücü mücadeleyi "Antifaşist Demokratik Devrim Mücadelesi" olarak tanımlayan Kalkan, CHP ve diğer koalisyon üyelerine çağrı yaparak "Yürüttüğümüz antifaşist demokratik devrim mücadelesine güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze, pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenmeye destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir" dedi.

        Bu sözler, PKK'nın 6'lı koalisyona "İktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" şeklindeki serzenişini gözler önüne serdi.



            6'LIDAKİ SALLANTI PKK'YI ENDİŞELENDİRDİ
            Elebaşı Duran Kalkan, 6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini de bu sözlerle itiraf etti;

            "Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor"

            "DAHA AÇIK TUTUM BEKLİYORUZ, SOMUT ADIM ATIN..."
            6'lı koalisyondan daha açık bir tutum beklediklerini dile getiren Duran Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz. Daha mücadeleci duruş bekliyoruz. Daha demokratik yaklaşım bekliyoruz. Faşizm faşizmle yıkılmaz. Faşizm devrimle yıkılır, demokrasiyle yıkılır. Faşizmi aşacaksan devrimci demokrat olacaksın en azından. Özgürlükçü olacaksın. Başka türlü olmaz. Diğeri faşizme hizmet eder. Bu muhalefet gerçekten de zayıf kalıyor" diyerek 'somut adım atın' çağrısını yineledi.




            ELEBAŞI BASTIRDI, KILIÇDAROĞLU BOYUN EĞDİ! OLMAYAN KÜRT SORUNU ÜZERİNDEN SÖYLEM BİRLİĞİ...
            Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu ile de söylem birliği yaptı.

            Kalkan, "Kürt sorununun özgürlükçü çözümüne karşı tutum açıklayın" baskısı sonrası Kılıçdaroğlu, bugün HDP ile oturduğu kirli pazarlık masasında "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.

            CHP liderinin oy uğruna "Kandil ne diyorsa o" şeklinde tutum sergilemesi, 6'lı koalisyonun içerisinde bulunduğu vehameti kanıtladı.
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