Kılıçdaroğlu'nun namussuz siyasetini deşifre ediyoruz! Amaç 'Kürtler' değil HDPKK ile kirli ittifakı meşrulaştırma: Talimat Kandil'den mi?







KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK TEHLİKELİ PROVOKASYON

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren, Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu çok tehlikeli bir provokasyona soyundu.



HDPKK ile yürütülen kirli ittifakı perdelemek adına toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı.



7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan adayı Kılıçdaroğlu zaman ayarlı provokasyonunu şu sözlerle sürdürdü;



İnsanımızı, devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyeti ile oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana, milyonlarca insanın haysiyeti ile oynanır mı? Sevgili halkım siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın.