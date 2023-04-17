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    • 18.04.2023 01:55
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    • 18.04.2023 02:00
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    Kılıçdaroğlu'nun namussuz siyasetini deşifre ediyoruz! Amaç 'Kürtler' değil HDPKK ile kirli ittifakı meşrulaştırma: Talimat Kandil'den mi?

    HDPKK ile pazarlık masasına oturup yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren, Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kemal Kılıçdaroğlu çok ama çok tehlikeli bir provokasyona soyundu. Toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu gün gibi ortada. Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı provokasyonu sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nun namussuz siyasetinin deşifresi

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz eden bir birlikteliğe dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.




    KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK TEHLİKELİ PROVOKASYON
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren, Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu çok tehlikeli bir provokasyona soyundu.

    HDPKK ile yürütülen kirli ittifakı perdelemek adına toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı.

    7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan adayı Kılıçdaroğlu zaman ayarlı provokasyonunu şu sözlerle sürdürdü;

    İnsanımızı, devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyeti ile oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana, milyonlarca insanın haysiyeti ile oynanır mı? Sevgili halkım siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın.




        TALİMATI KANDİL'DEN Mİ ALDI?
        Öte yandan bu skandal çıkışın zamanlaması ise oldukça manidar....

        Bilindiği HDP - Yeşil Sol Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kandil'deki büyükbaş PKK'lılar da birbiri ardına Kılıçdaroğlu ve koalisyona destek mesajları gönderdi.

        Buna ek olarak elebaşları 7'li koalisyona yol haritası belirleyerek 'birlik olun' çağrıları bile yaptı.

        Böylesi bir denklemde Kılıçdaroğlu'nun olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren, provokasyon temelli bu çıkışı "Talimatı Kandil'den mi aldı?" sorularını da akıllara getirdi.


        KANDİL'DEN DESTEK ALIP ÖZERKLİK VADEDEN KILIÇDAROĞLU'NDAN 'MİLLİYETÇİYİM' POZLARI
        CHP lideri bölücülerle yaptığı karanlık işbirliğinde dikkatleri başka yöne çekmek adına 'Milleyetçiyim' pozları kesmeyi de ihmal etmedi.

        HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturup, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren hızını alamayıp terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için 'serbest bırakacağım' açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in iki kırmızı çizgisi var; bayrağım ve vatanım" dedi.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun namussuz siyasetini deşifre ediyoruz! Amaç 'Kürtler' değil HDPKK ile kirli ittifakı meşrulaştırma: Talimat Kandil'den mi?
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