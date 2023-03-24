ABD'nin 2023 seçim planı! Twitter, 6'lı koalisyonu öven manşetler derken ABD'li anketçilere dikkat! 2018 seçimleri üzerinden kirli tezgah

2018 seçimlerinde iktidar partisine yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda yoğunlaşan anketçilerin topladığı veriler ABD'li firmaya teslim ediliyor. İlk anketten 10 gün sonra o evlere anketçilerin dâhil olmadığı ikinci ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ve siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılıyor. Seçim sonrasına yönelik vaatler havada uçuşuyor. Çok ince bir siyaset mühendisliği çalışması bu ve çok da pahalı. Ama bunun bir önemi yok. Hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.

14 Mayıs tam da bu yüzden çok kritik. Küresel emperyalizm bu topraklardaki son kozunu oynuyor. Başaramayacaklar...

ABD 14 MAYIS SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEK İSTİYOR

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı şu ifadeleri kullandı:

"Obama'nın sosyal medya ekibinden 6 kişinin İstanbul'a geldiği kulislere yansımıştı. Bu 6 kişi enteresan bir şekilde kimin tarafından getirildiği sözde belli değil ama ne için geldikleri çok açık. 5 yıldızlı bir otelde bunlar üs kurdular. İstanbul'u 4 bölgeye ayırdılar. Ankara, İzmir ve Adana'yı da 2'şer bölgeye ayırdılar. Buralarda mahalle mahalle çalışıyorlar. Bir önceki seçimde ne kadar oy kimlere çıkmış ona bakıp seçmen tercihlerine yönelik özel içerikle yönetiyorlar. Bu içerikler özellikle sosyal medyanın bütün aparatları üzerinden servis edilecek ve belli kitleye belli konularda manipülasyonlar yapılacak. Aynı şekilde ABD'li ünlü bir danışmanlık şirketinin de ekibi Türkiye'ye geldi. Bunlar özellikle AK Parti ve MHP'nin fazla oy aldığı yerlerde mahalle mahalle ev ev çalışmalara devam ediyorlar. Sonra ikinci bir ekip gidiyor. Seçim sonrasına ilişkin vaatlerde bulunuyorlar ve tercihlerini değiştirmelerini istiyorlar. Şu soru çok önemli. ABD neden ilgileniyor Türkiye'deki seçimlerle? Bunun amacı belli. Siyasi manipülasyon yapmak, psikolojik harekat yapmak, doğrudan seçimlerin sonucu değiştirmek. Kime hizmet ettiği çok açık. 'Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun' diyenlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değil"