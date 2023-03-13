Eyvah IMF! Kılıçdaroğlu IMF'ye selam çaktı: ''Kredi alabiliriz''

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun kirli siyaset ve emellerine maruz kalıyor. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve "IMF'ten borç alacağım" sinyali verdi.







Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.

Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı.





FAİK ÖZTRAK: BORÇ ALAN EMİR ALIR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "IMF'ten borç alacağım" sinyali, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayı da akıllara getirdi. Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı.

TEFECİ DEDİĞİ LONDRA'DAN İCAZET DİLENMİŞTİ: PARAYI BULDUM

CHP lideri 2022 Kasım'ında yaptığı icazet seferlerinin Londra ayağında "Parayı buldum" çıkışında bulunmuştu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.





CHP - İYİ PARTİ - IMF ÜÇLÜSÜ OTEL KÖŞELERİNDE

Bilindiği üzere 6+1'lik masada IMF ile masaya CHP ve İYİ Partili isimler oturmuştu.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.



KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.



Peki görüşmede ve IMF heyetinde kimler vardı? Gelin hep birlikte hatırlayalım;



Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)

O dönem otel köşelerinde IMF yetkilileriyle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın IMF geçmişini de hatırlamakta fayda var;



2001 KRİZİNDE BAŞROLDEYDİ

İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.