İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? 6+1'li koalisyonu bombalamaya devam...

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İyi Parti'nin bir oldu bittiye getirildi.

Genel başkanımızdan randevu istedim. Sebebi şu. Beraber bir yol yürüdük. Bize bazı görevler verildi. Bu süreçte milletimi utandırmadığımı düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü haline de gelmedim. İyi Parti, hakarete uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne hakaretlere maruz kalındığını genel başkanımız dahil tüm neferlerimiz iyi biliyor.

Partinin seçeneksizliğinden doğan zafiyetten, partiyi mecbur bıraktıkları için buradayım. Devlet, millet hizmeti görmek basittir. Ancak burada zor olan mücadeleye leke getirmemektir.

PKK'nın, Kandil'in devlet millet düşmanlarının dahil olmasını normal buluyorum. Biz sizin heveslerinizi kursağınızda bırakacağınız taraftayız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmek için kurgulamış olanlardan olmayacağız.