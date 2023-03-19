CHP'li belediyenin İzmir'de düzenlediği kongrede skandal! Japon asıllı ABD'li profesör Başkan Erdoğan'ı hedef aldı muhalefete oy istedi



MUHALEFETE OY İSTEDİ

Kongreye çevrimiçi katılan Prof. Dr. Francis Fukuyama, "Küresel Siyaset, Demokrasi ve Türkiye" başlığıyla bir sunum yaptı. Yeni Asır'da yer alan habere göre, "Global trendde otoriteryen hükümetler nezdinde Türkiye'nin artık lider örneklerden biri olduğunu" söyleyerek algı çalışması yapan Prof. Dr. Fukuyama, "Türkiye'nin demokrasisini yenilemesinin yeni bir modeli karşımızda. Çünkü birkaç ay içerisinde seçimleriniz var. Türkiye'de demokrasinin yenilenmesi ve daha güzel temellere oturtulması adına bir şans var. Muhalefetin seçimleri kazanması umudu var" sözleriyle 14 Mayıs seçimleri için muhalefet adına oy istedi. Fukuyama'nın seçim propagandasına dönüşen konuşması dinleyenleri şok etti. Bir bilim adamına yakışmayacak ifadelerle Türkiye'nin iç siyasetine burnunu sokmaya çalışan Fukuyama'nın tavrı tepkiyle karşılandı.