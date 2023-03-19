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    • Haberler
    • 19.03.2023 10:59
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    • 19.03.2023 10:59
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    CHP'li belediyenin İzmir'de düzenlediği kongrede skandal! Japon asıllı ABD'li profesör Başkan Erdoğan'ı hedef aldı muhalefete oy istedi

    “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” adıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Francis Fukuyama, 14 Mayıs seçimleri için adeta muhalefet adına oy istemeye soyundu. Fukuyama’nın sözleri dinleyenleri şok etti. Bir bilim adamına yakışmayacak ifadelerle Türkiye'nin iç siyasetine burnunu sokmaya çalışan Fukuyama'nın tavrı tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ı hedef aldı muhalefete oy istedi!

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" ismiyle düzenlediği etkinlik, yabancıların Türkiye'nin iç işlerine yönelik müdahale skandalına sahne oldu.



    NEOCONLARIN EN ÖNEMLİ TEORİSYENİ
    Liberalizm ve neo-liberalizmin geldiği noktanın insanlık için gelebilecek son nokta olduğu yönündeki fikirleriyle tanınan Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francis Fukuyama, çevrimiçi katıldığı kongrede haddini aşan ifadeler kullandı. ABD'deki Neoconların en önemli teorisyeni olan Fukuyama, küresel çetenin kirli algı operasyonuna video konferans yöntemiyle bağlandığı CHP'li belediyenin etkinliğinden destek verdi.


    SKANDAL İFADELERLER BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
    İç siyasete yön vermeye çalışan ve adeta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla konuşarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan 'diktatör' iftiralarına atıfta bulunan Prof. Dr. Fukuyama, 14 Mayıs seçimleri için adeta muhalefet adına oy istemeye soyundu.

        SEÇİM PROPAGANDASI MI?
        Fukuyama'nın Türkiye'ye yönelik hadsiz sözleri, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzerine vazife olmamasına rağmen iktisat kongresi düzenleme inadının altında yabancılara seçim öncesi Türkiye'nin içişlerine müdahale için bir platform oluşturma amacı mı vardı?" sorusunu gündeme getirdi.


        MUHALEFETE OY İSTEDİ
        Kongreye çevrimiçi katılan Prof. Dr. Francis Fukuyama, "Küresel Siyaset, Demokrasi ve Türkiye" başlığıyla bir sunum yaptı. Yeni Asır'da yer alan habere göre, "Global trendde otoriteryen hükümetler nezdinde Türkiye'nin artık lider örneklerden biri olduğunu" söyleyerek algı çalışması yapan Prof. Dr. Fukuyama, "Türkiye'nin demokrasisini yenilemesinin yeni bir modeli karşımızda. Çünkü birkaç ay içerisinde seçimleriniz var. Türkiye'de demokrasinin yenilenmesi ve daha güzel temellere oturtulması adına bir şans var. Muhalefetin seçimleri kazanması umudu var" sözleriyle 14 Mayıs seçimleri için muhalefet adına oy istedi. Fukuyama'nın seçim propagandasına dönüşen konuşması dinleyenleri şok etti. Bir bilim adamına yakışmayacak ifadelerle Türkiye'nin iç siyasetine burnunu sokmaya çalışan Fukuyama'nın tavrı tepkiyle karşılandı.

        KONGREDE SIYASI SOV GÜNÜ
        Öte yandan sözde iktisat kongresi adıyla yapılan etkinlik, bugün CHP ve ittifak kurduğu 6'lı koalisyonun seçim propagandası arenasına dönüşecek. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile 6'lı Masa'da yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 16.00'da kongrede konuşma yapacak. CHP örgütü Kılıçdaroğlu'nu havalimanında karşılayarak kongrenin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne kadar getirerek kongreyi adeta CHP ve ortaklarınının seçim şovuna dönüştürecek. Başkan Soyer'in sözde iktisat kongresi adı altında düzenlemekte inat ettiği etkinlik için, "Siyaset üstü bir platform olacak" şeklindeki sözlerinin kandırmaca olduğu da böylece bir kez daha tescillenecek.

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