CHP'li belediyenin İzmir'de düzenlediği kongrede skandal! Japon asıllı ABD'li profesör Başkan Erdoğan'ı hedef aldı muhalefete oy istedi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" ismiyle düzenlediği etkinlik, yabancıların Türkiye'nin iç işlerine yönelik müdahale skandalına sahne oldu.
NEOCONLARIN EN ÖNEMLİ TEORİSYENİ
Liberalizm ve neo-liberalizmin geldiği noktanın insanlık için gelebilecek son nokta olduğu yönündeki fikirleriyle tanınan Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francis Fukuyama, çevrimiçi katıldığı kongrede haddini aşan ifadeler kullandı. ABD'deki Neoconların en önemli teorisyeni olan Fukuyama, küresel çetenin kirli algı operasyonuna video konferans yöntemiyle bağlandığı CHP'li belediyenin etkinliğinden destek verdi.
SKANDAL İFADELERLER BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
İç siyasete yön vermeye çalışan ve adeta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla konuşarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan 'diktatör' iftiralarına atıfta bulunan Prof. Dr. Fukuyama, 14 Mayıs seçimleri için adeta muhalefet adına oy istemeye soyundu.