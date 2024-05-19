Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Kızılay’dan açıklama: Kaza mı suikast mı?

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.
Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.
İBRAHİM REİSİ'NİN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ MÜ?
İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.
İRAN BASININDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: HELİKOPTERE ULAŞILDI MI?
Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu. Devlet televizyonu Mehr ise Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Öte yandan İran basınından ilerleyen dakikalarda gelen açıklamalarda ise helikoptere henüz ulaşılmadığı bildirildi.
İran devlet haber ajansı Mehr devlet haber ajansı cumhurbaşkanının sağlığına ilişkin yayınladığı haberi sildi
KIZILAY'DAN İLK AÇIKLAMA: KAZA MI SUİKAST MI?
Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mahmudi Cumhurbaşkanlığı konvoyunu taşıyan helikopterin kaza yaptığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada Kızılay tarafından bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini, konunun araştırılmaya devam ettiğini ve kaza ile ilgili bir rapora henüz ulaşamadıklarını bildirdi.
Mahmudi, ayrıca, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin raporun oluşturulması için ekiplerin olay yerinde inceleme yapması gerektiği belirtildi.
"HELİKOPTERE SABOTAJ İHTİMAL DAHİLİNDE"
TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.
Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İran haber ajansı Irena, kazanın kurtarma ekiplerine bildirilmesinden yaklaşık bir saat sonra kurtarma ekipleri duyurulan yere geldiğini ve arama çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Bölgeye 16 kurtarma ekibi ve drone sevk edildi ancak bölgenin geçilmezliği, dağlık ve ormanlık koşullarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, özellikle yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zaman alacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına dair ilk görüntüler ise İran basınına yansıdı.
REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ
HELİKOPTERDE KİMLER VAR?
IRNA'nın haberine göre, Raisi'ye Tebriz Cuma İmamı Ayetullah El Haşem, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati eşlik ediyordu.
HELİKOPTER DÜŞMEDEN ÖNCEKİ O ANLAR...
İran'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı:
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İRAN İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA
17.00 İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.
İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.
Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.
Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.
16.58 Tebriz halkından bir temsilci, Etemad'a verdiği röportajda cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin geçirdiği kaza ile ilgili helikopterdeki kişilerle temas kurulmadığını, kurtarma güçlerinin şiddetli yağmur ve sis nedeniyle kaza mahalline henüz ulaşmadığını bildirdi.