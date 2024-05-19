Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Kızılay’dan açıklama: Kaza mı suikast mı?

KIZILAY'DAN İLK AÇIKLAMA: KAZA MI SUİKAST MI?

Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mahmudi Cumhurbaşkanlığı konvoyunu taşıyan helikopterin kaza yaptığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada Kızılay tarafından bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini, konunun araştırılmaya devam ettiğini ve kaza ile ilgili bir rapora henüz ulaşamadıklarını bildirdi.

Mahmudi, ayrıca, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin raporun oluşturulması için ekiplerin olay yerinde inceleme yapması gerektiği belirtildi.