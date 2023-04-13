Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2023 02:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2023 15:10
    ABONE OL

    PKK'sı FETÖ'sü ABD'si Yunan'ı hepsi Erdoğan düşmanlığında birleşti: "Seçimlerde darbe almalı"

    14 Mayıs seçimleri öncesi terör örgütü PKK'dan FETÖ'ye, ABD'den Avrupa'ya küresel çetenin bütün ayakları Başkan Erdoğan'ın kazanmaması için çalışıyor. PKK elebaşlarından sonra Doğu Akdeniz'deki Türkiye varlığından korkan Yunan basını da kendisine sorun çıkarmayacak 7'li masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek açıklamalar yapıyor. Son olarak İoannis Theodoratos isimli Yunan televizyoncu, "10 yıl boyunca iktidarda kalmasına izin verirlerse bu durum nahoş süprizler getirebilir. Tam da bu yüzden Erdoğan seçimlerde darbe almalı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Erdoğan düşmanlığında birleştiler

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyonun adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de maksimalist hayaller kurup, silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getiren Yunanistan, seçim sürecini soluksuz izliyor.

    PKK'DAN FETÖ'YE ABD'DEN AVRUPA'YA ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDA BİRLEŞTİLER
    PKK elebaşlarından sonra Doğu Akdeniz'deki Türkiye varlığından korkan Yunan basını da kendisine sorun çıkarmayacak 7'li masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek açıklamalar yapıyor.

    "TÜRKLER EG E İÇİN MOTORLARI ISITIYOR"
    Türkiye son olarak dünyanın ilk SİHA gemisi olan, Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği TCG Anadolu'yu hizmete aldı. Bu durum Atina'da hazımsızlığa yol açtı. Yunan basınında korku manşetleri sıralandı, "Türkler Ege için motorları ısıtıyor" denildi.




        ERDOĞAN SEÇİMLERDE DARBE ALMALI
        Gelişme üzerine İoannis Theodoratos isimli Yunan televizyoncu ekran karşısına geçti, hadsiz ve küstah yorumlarını birbiri ardına sıraladı.



        TCG Anadolu hazımsızlığı tutan Theodoratos, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakim olmaktan geri adım atmayacağını ve bu yüzden Erdoğan'ın seçimlerde darbe alması gerektiğini belirtti. Theodoratos, "Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yıl boyunca iktidarda kalmasına izin verirlerse bu durum nahoş süprizler getirebilir. Tam da bu yüzden Erdoğan seçimlerde darbe almalı." ifadelerini kullandı.


        TAKOZ MUHALEFETİN KİRLİ KALEMLERİNDEN DÜŞMANDAN BETER TUTUM: 2 BOMBA İLE BATIRILIR
        TCG Anadolu sadece Yunan'ı değil takoz muhalefetin kirli kalemlerini de rahatsız etti. CHP yandaşı kanallarda düşmanca yorumlar yapılıp nefret kusuldu.

        CHP tarafından fonlanan Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" derken Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini söyledi.

        Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da "Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi, İHA-SİHA gemisi diye bir kavram yok" diyerek aklınca dev hamleyi küçümsedi.

        CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk ise "Böyle bir şeye ihtiyacımız yok" diyerek TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Güncel PKK'sı FETÖ'sü ABD'si Yunan'ı hepsi Erdoğan düşmanlığında birleşti: "Seçimlerde darbe almalı"
            loading
            SON DAKİKA