PKK'sı FETÖ'sü ABD'si Yunan'ı hepsi Erdoğan düşmanlığında birleşti: "Seçimlerde darbe almalı"

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyonun adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de maksimalist hayaller kurup, silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getiren Yunanistan, seçim sürecini soluksuz izliyor.
PKK'DAN FETÖ'YE ABD'DEN AVRUPA'YA ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDA BİRLEŞTİLER
PKK elebaşlarından sonra Doğu Akdeniz'deki Türkiye varlığından korkan Yunan basını da kendisine sorun çıkarmayacak 7'li masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek açıklamalar yapıyor.
"TÜRKLER EG E İÇİN MOTORLARI ISITIYOR"
Türkiye son olarak dünyanın ilk SİHA gemisi olan, Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği TCG Anadolu'yu hizmete aldı. Bu durum Atina'da hazımsızlığa yol açtı. Yunan basınında korku manşetleri sıralandı, "Türkler Ege için motorları ısıtıyor" denildi.