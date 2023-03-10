İngiliz 6'lı koalisyona kabine belirliyor! Reuters ekonomiyi işaret etti...

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon adayını belirledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacağı vaadedildi.
İNGİLİZ MASAYA KABİNE BELİRLİYOR
Dışarıdan da HDP'nin desteklediği koalisyona ilişkin dünya basınında çeşitli makaleler çıkarken İngiliz Reuters'ta dikkat çeken bir haber yayınlandı.
Reuters daha önce adeta rota çizdiği 6'lıya bu kez kabine belirledi.
ALİ BABACAN İŞARET EDİLDİ
İngiliz yayın organı Reuters'a göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.
Reuters'a demek veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.