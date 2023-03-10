İngiliz 6'lı koalisyona kabine belirliyor! Reuters ekonomiyi işaret etti...

Babacan'ın AK Parti geçmişine değinilen haberde ekonomide izlenecek politikalara da yer verildi.

BAŞKA BAKANLIKLARI DA BAŞKA PARTİLER ÜSTLENECEK

Koalisyon yetkilisine dayandırılan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığının ikiye bölünebileceği belirtilirken "Babacan'ın yöneteceği bir sistemde önemli bakanlıkların başka partiler tarafından üstlenileceği bir yapı olacaktır" denildi.

Reuters'a konuşan masa kaynakları ittifakın ekonomideki bazı uygulamalara son vereceğini de söyledi.

Faiz politiklarının da değişeceği belirtilen haberede, "Bu uygulamalar, merkez bankası döviz kuru kontrollerini, alışılmışın dışında para politikasını, kredi kısıtlamalarını ve piyasa dostu olmayan politikaları içerir." denildi.

Yine millet ittifakı yetkilisine dayandırılan "Kurumların tüm başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor." ifadeleriyle olası iktidarlarında yapılacak kıyımdan da bahsedildi.

ANİMASYONDAN FARKI YOK

6'lı masanın kavgası daha önce animasyona da taşınmıştı. Sosyal medyada dolaşan animasyonda koalisyonun bakanlık meselesini ilişkin tartışmaları yer almıştı. Söz konusu haber o videoyu akıllara getirdi.

DAHA ÖNCE 6'LIDAN BEKLENTİ SIRALANMIŞTI

İngiliz haber ajansı Reuters daha önce de Batı'nın çıkarlarının 6'lı koalisyonun iktidara geçmesinde olduğunu yazmıştı.

1 Mart'ta yayımlanan Hugo Dixon imzalı Reuters analizinde Batı'nın 6'lı koalisyondan beklentileri sıralandı.