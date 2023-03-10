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    • 10.03.2023 17:47
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    • 10.03.2023 17:56
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    İngiliz 6'lı koalisyona kabine belirliyor! Reuters ekonomiyi işaret etti...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon pazarlıklar sonrası adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından İngiliz haber ajansı Reuters'ta dikkat çeken bir haber yayımlandı. Daha önce koalisyona adeta rota çizen Reuters bu kez kabine belirleme yoluna gitti. Reuters, koalisyonun iktidara gelmesi halinde ekonominin ve TCMB'nın başına gelecek isimlerin hazır olduğunu yazdı. Reuters'ın haberi sosyal medyada dolaşan 6'lının bakanlık kavgası animasyonunu akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    İngiliz 6’lı koalisyona kabine belirliyor!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon adayını belirledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
    Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacağı vaadedildi.

    İNGİLİZ MASAYA KABİNE BELİRLİYOR
    Dışarıdan da HDP'nin desteklediği koalisyona ilişkin dünya basınında çeşitli makaleler çıkarken İngiliz Reuters'ta dikkat çeken bir haber yayınlandı.

    Reuters daha önce adeta rota çizdiği 6'lıya bu kez kabine belirledi.

    ALİ BABACAN İŞARET EDİLDİ
    İngiliz yayın organı Reuters'a göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

    Reuters'a demek veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.

        Babacan'ın AK Parti geçmişine değinilen haberde ekonomide izlenecek politikalara da yer verildi.

        BAŞKA BAKANLIKLARI DA BAŞKA PARTİLER ÜSTLENECEK
        Koalisyon yetkilisine dayandırılan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığının ikiye bölünebileceği belirtilirken "Babacan'ın yöneteceği bir sistemde önemli bakanlıkların başka partiler tarafından üstlenileceği bir yapı olacaktır" denildi.

        Reuters'a konuşan masa kaynakları ittifakın ekonomideki bazı uygulamalara son vereceğini de söyledi.

        Faiz politiklarının da değişeceği belirtilen haberede, "Bu uygulamalar, merkez bankası döviz kuru kontrollerini, alışılmışın dışında para politikasını, kredi kısıtlamalarını ve piyasa dostu olmayan politikaları içerir." denildi.

        Yine millet ittifakı yetkilisine dayandırılan "Kurumların tüm başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor." ifadeleriyle olası iktidarlarında yapılacak kıyımdan da bahsedildi.

        ANİMASYONDAN FARKI YOK
        6'lı masanın kavgası daha önce animasyona da taşınmıştı. Sosyal medyada dolaşan animasyonda koalisyonun bakanlık meselesini ilişkin tartışmaları yer almıştı. Söz konusu haber o videoyu akıllara getirdi.

        DAHA ÖNCE 6'LIDAN BEKLENTİ SIRALANMIŞTI
        İngiliz haber ajansı Reuters daha önce de Batı'nın çıkarlarının 6'lı koalisyonun iktidara geçmesinde olduğunu yazmıştı.

        1 Mart'ta yayımlanan Hugo Dixon imzalı Reuters analizinde Batı'nın 6'lı koalisyondan beklentileri sıralandı.

        Rusya Ukrayna savaşında tarafsızlık politikası izleyen ve arabuluculuk rolü sayesinde tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin kötüleştiği ileri sürüldü.

        "Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde iktidarı elinde tutabilir" ifadelerinin ardından "Kaybettiği senaryoyu düşünelim" diyerek Batı'nın Türkiye planı yazıldı. Makalede, Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "Türkiye'nin yeniden Batı ittifakına nasıl kabul edileceğini düşünmek için çok erken olmadığı" söylendi.

        SADAKAT TESTİ
        'Sadakat testi' başlığı altında 6'lı koalisyonun AB ve ABD ile daha iyi ilişkiler kurmak isteyeceği ve ilk olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı belirtildi. 6'lı koalisyonun NATO'ya sadakati üzerinde özellikle durulan haberde, izlenilecek politikaların Batı'dan yatırım akışına imkan sağlayabileceği ifade edildi.

        Türkiye'nin bütün bunlara rağmen yine de AB'ye katılamayacağını ancak ödül olarak gümrük birliğinin modernize edileceği belirtildi.

        RUSYA'YA YAPTIRIMLARA BOYUN EĞECEK
        Makalede, altı çizilen bir diğer konu da 6'lı koalisyonun iktidara gelmesi halinde ABD'nin gündeminden düşürmediği Rusya'ya yönelik yaptırımlara tamamen boyun eğecek olması... "Amerika ve AB ayrıca altı partili koalisyonun Rusya'nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir." denilen makalede, "Erdoğan hükümeti yaptırımların ihlal edildiğine dair kanıt bulması halinde harekete geçeceğini söylese de yeni bir hükümet muhtemelen daha istekli bir şekilde işbirliği yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

        IMF PROGRAMI
        Ayrıca makalede, itiraf niteliğinde bir detay yer alıyor. Makalede, "Muhalefetin önerdiği ekonomik reformlar kısa vadeli acılar getirebilir. Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'nin gerekli ilacı yutacak mideye sahip olduğundan emin olana kadar kenarda oturabilirler." denildi. Bu ifade ise akıllara, IMF zoruyla uygulanan "acı ilaç" programını getirdi.

        Analizde, "Bununla birlikte, Türkiye bir mali krizle karşı karşıya kalırsa, döviz kredisi için Uluslararası Para Fonu'na başvurabilir. 6'lı koalisyon, ekstra ekonomik güvenilirlik kazanmak için muhtemelen bunu önceden yapmalı" ifadeleri kullanılmıştı.

        ABD'nin, 6'lı koalisyonun iktidarda olduğu bir Türkiye'yi "Çin'e karşı denge unsuru olarak" kullanacağı da analizde yer almıştı...

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        Haberler Güncel İngiliz 6'lı koalisyona kabine belirliyor! Reuters ekonomiyi işaret etti...
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