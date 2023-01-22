ABD bununla çalkalanıyor! FBI Joe Biden'ın evinde 6 gizli belge daha buldu

BELGERE EL KONULDU

Yeni belgelere Adalet Bakanlığı yetkililerince detaylı inceleme için el konulurken, Biden'ın evinde yapılan aramaya gönüllü olarak izin verdiğine işaret edildi. Açıklamada arama esnasında Başkan Biden ve eşi Jill Biden'ın hafta sonu tatili için evde bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

BİDEN'IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.