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    • Dünya
    • 22.01.2023 21:21
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    • 22.01.2023 21:31
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    ABD bununla çalkalanıyor! FBI Joe Biden'ın evinde 6 gizli belge daha buldu

    Son dakika haberleri... ABD'de Başkan Biden'ın evinden ve ofisinden çıkan gizli belgeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde 6 gizli belge daha bulunduğu belirtildi. Söz konusu belgeler nedeniyle Biden'ı zorlu günler bekliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FBI Joe Biden’ın evinde 6 gizli belge daha buldu

    ABD Başkanı Biden'ın şahsi avukatı Bob Bauer'in yaptığı yazılı açıklamada, FBI ajanlarının cuma günü Biden'in Willmington'daki evinde arama yaptığı kaydedildi. Açıklamada yaklaşık 13 saat süren aramada, Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belgenin bulunduğu ifade edildi.

    BELGERE EL KONULDU
    Yeni belgelere Adalet Bakanlığı yetkililerince detaylı inceleme için el konulurken, Biden'ın evinde yapılan aramaya gönüllü olarak izin verdiğine işaret edildi. Açıklamada arama esnasında Başkan Biden ve eşi Jill Biden'ın hafta sonu tatili için evde bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

    BİDEN'IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER
    Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

    Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

    Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

    Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

        Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

        Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.

        ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı gizli belgeler ile dertten kurtulmuyor. Eleştirilerin hedefindeki isim olan Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi gizli belgenin daha bulunmasının yankıları sürerken ABD basını çarpıcı görüntülere ev sahipliği yaptı.

        Biden'ın yeni gizli belgelerin bulunduğu Delaware'deki evinin görüntüsü Fox News tarafından yayınlandı.

        Biden'ın malikanesinin 2019'da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı ve konutun Gizli Servis tarafından korunmadığı ortaya çıktı.

            ABD basını gizli belgeler bu evdeyken kimse tarafından korunmadığını yazdı. Söz konusu kareler 'skandalın fotoğrafı' olarak nitelendirildi.

            Fox News tarafından çekilen görüntülerde evin girişinde bir bekçi kulübesi olduğu görülürken bu yapının bakımsızlığı uzun süredir orada kimsenin bulunmadığına işaret ediyor.

            Yetkililer evde Gizli Servis mevcudiyetinin bulunmamasının normal olduğunu belirtiyor. Zira fotoğrafın çekildiği dönem Başka Yardımcılığı görevi sona eren Biden'a tahsis edilen korumaların büyük bölümü yeni görevlere atanmıştı.

            Bir dönem Gizli Servis tarafından korunan evde gizli belgelerin bulunması ve buranın yıllarca korumasız bir konumda olması Biden'ın hatası olarak görülüyor.

            BEYAZ SARAY'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
            Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti.

                Biden'ın kendi ekibi tarafından yapılan aramada, kütüphanede bulunduğu söylenen 6 sayfalık evrak derhal ulusal arşivlere iade edildi. Bu üçüncü keşifteki evraklar da Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma.

                Başkanın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

                ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
                Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

                Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor.

                TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
                Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu.

                Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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                Haberler Dünya ABD bununla çalkalanıyor! FBI Joe Biden'ın evinde 6 gizli belge daha buldu
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