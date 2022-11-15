Çatışma hattında tehlikeli gelişme! Rusya ve Ukrayna savaşının ateşi Polonya'ya sıçradı

Rusya, Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev ve Ukrayna'nın kalabalık şehirlerini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu kez Rusya'nın çekildiği Herson'a Ukrayna birliklerinin girmesinden birkaç gün sonra bir kez daha Kiev hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.