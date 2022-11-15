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    • Dünya
    • 15.11.2022 22:08
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    • 15.11.2022 22:34
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    Çatışma hattında tehlikeli gelişme! Rusya ve Ukrayna savaşının ateşi Polonya'ya sıçradı

    Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev başta olmak üzere büyük nüfuslu kentler Rusya saldırısına uğramıştı. Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından tansiyon bugün yeniden yükseldi. Rusya, Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Yaşanan şiddetli saldırıların ardından bölgede tehlikeli bir gelişme yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü ve 2 kişi öldü. Polonya'yı hedef alan saldırı sonrası gözler üyesi olduğu NATO'ya çevrildi.

    Savaş hattında tehlikeli gelişme!

    Rusya, Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev ve Ukrayna'nın kalabalık şehirlerini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu kez Rusya'nın çekildiği Herson'a Ukrayna birliklerinin girmesinden birkaç gün sonra bir kez daha Kiev hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini açıkladı.

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

    'SIĞINAKLARDA KALIN' ÇAĞRISI
    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

    SALDIRILAR SÜRÜYOR
    Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.

    RUSYA DUYURDU! UKRAYNA BELGOROD'U VURDU
    Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

    Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, "Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi." dedi.

    BAŞBAKAN ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI
    Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

    Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

        NATO'NUN SAVUNMA MADDESİ
        NATO Antlaşması'na göre üye ülkelerden birine yönelik saldırı tüm üye ülkelere yapılmış kabul edilerek; geniş kapsamda savunma ve saldırı desteği sağlanmasına kararı alınıyor

        Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi şöyle:
        - Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.

        - Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

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