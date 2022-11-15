Çatışma hattında tehlikeli gelişme! Rusya ve Ukrayna savaşının ateşi Polonya'ya sıçradı

Rusya, Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev ve Ukrayna'nın kalabalık şehirlerini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu kez Rusya'nın çekildiği Herson'a Ukrayna birliklerinin girmesinden birkaç gün sonra bir kez daha Kiev hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini açıkladı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.
'SIĞINAKLARDA KALIN' ÇAĞRISI
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.
SALDIRILAR SÜRÜYOR
Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.
RUSYA DUYURDU! UKRAYNA BELGOROD'U VURDU
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydeden Gladkov, "Şebekino kentine yönelik saldırı neticesinde ilk bilgilere göre 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi." dedi.
BAŞBAKAN ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.
Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.