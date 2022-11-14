Ankara'da ABD ve Rus teması! CIA Direktörü Burns ile Rus mevkidaşı görüştü

Beyaz Saray, CIA Direktörü William J. Burns'ün Pazartesi günü Türkiye'de Rus mevkidaşı ile bir araya geldiğini açıkladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi, Burns'ün Ankara'daki toplantısının hiçbir şekilde Ukrayna'daki savaşa yönelik müzakere amaçlı olmadığını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi, Burns'ün ziyaretinin Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonuçlarına ilişkin bir mesaj gönderme amacı taşıdığını söyledi. Görüşmede ayrıca Rusya'da gözaltına alınan ABD'lilerin davasını da gündeme getirdigi de ifade edildi.
Başkan Biden, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin başlayıp başlamayacağını ve ne zaman başlayacağını ABD'nin değil Ukrayna'nın belirleyeceği konusunda ısrar etti.
Kremlin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini henüz doğrulamadı.