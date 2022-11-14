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    • 14.11.2022 17:11
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    Ankara'da ABD ve Rus teması! CIA Direktörü Burns ile Rus mevkidaşı görüştü

    Son dakika haberine göre CIA Direktörü Burns ile Rus mevkidaşı Türkiye'de bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Ankara'da gerçekleşen görüşmede Rusya'nın olası nükleer kullanması durumunda yaşanacaklar ele alındı.

    Ankara’da ABD ve Rus teması

    Beyaz Saray, CIA Direktörü William J. Burns'ün Pazartesi günü Türkiye'de Rus mevkidaşı ile bir araya geldiğini açıkladı.

    Ulusal Güvenlik Konseyi, Burns'ün Ankara'daki toplantısının hiçbir şekilde Ukrayna'daki savaşa yönelik müzakere amaçlı olmadığını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi, Burns'ün ziyaretinin Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonuçlarına ilişkin bir mesaj gönderme amacı taşıdığını söyledi. Görüşmede ayrıca Rusya'da gözaltına alınan ABD'lilerin davasını da gündeme getirdigi de ifade edildi.

    Başkan Biden, savaşı sona erdirmek için müzakerelerin başlayıp başlamayacağını ve ne zaman başlayacağını ABD'nin değil Ukrayna'nın belirleyeceği konusunda ısrar etti.

    Kremlin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini henüz doğrulamadı.

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    Haberler Güncel Ankara'da ABD ve Rus teması! CIA Direktörü Burns ile Rus mevkidaşı görüştü
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