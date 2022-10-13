Üçlü mutabakata uymayan İsveç, bu yıl NATO üyesi olacağını umut ediyor

İsveç resmi haber ajansı TT'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "İsveç'in 2023'ten önce Finlandiya ile aynı anda NATO'ya üye olmasını umut ediyorum." dedi.
ÜÇLÜ MUHTIRA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
Linde, Türkiye ile İsveç arasında devam eden NATO görüşmelerine de değindi.
Linde, "Türk hükümetinin bizim NATO üyeliğimize başvurumuzu Meclislerine sunması gerekiyor. Onlar Madrid'de imzaladığımız Üçlü Muhtıra uygulamasının sonuçlarını görmek istediklerini ve ana sorunun terörle mücadele olduğunu söylüyorlar ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye iade talepleri sunuyor. Biz de iadeleri kendi mevzuatımıza ve Avrupa sözleşmesine uygun olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE GELECEK YAZA UZATABİLİR
Linde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını gelecek yaza kadar uzatmasının olasılık dahilinde bulunduğunu aktardı.
Linde, "Bu, hesaplara dahil etmek gereken bir olasılık. Bu nedenle ABD'den, İngiltere'den, İskandinav ülkelerinden ve birkaç diğer ülkeden aldığımız güvenlik garantileri çok ama çok önemli." şeklinde konuştu.