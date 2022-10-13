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    • Dünya
    • 13.10.2022 16:09
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    • 13.10.2022 16:33
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    Üçlü mutabakata uymayan İsveç, bu yıl NATO üyesi olacağını umut ediyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından İsveç ve Finlandiya; tarafsız ülke statüsünü terk ederek NATO'ya başvurdu. Türkiye 2 ülkenin üyelik başvurusunu suçluların iadesi ve terör örgütlerine destek gerekçeleriyle kabul etmedi. NATO'nun Madrid zirvesinde üçlü mutabakat imzalanmasına karşın İsveç ve Finlandiya gerekli adımları atmadı. Türkiye'nin çekinceleri sürerken İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu yıl İsveç'in Finlandiya ile aynı anda NATO üyesi olacağını umut ettiğini söyledi.

    İsveç, bu yıl NATO üyesi olacağını umut ediyor

    İsveç resmi haber ajansı TT'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "İsveç'in 2023'ten önce Finlandiya ile aynı anda NATO'ya üye olmasını umut ediyorum." dedi.

    ÜÇLÜ MUHTIRA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
    Linde, Türkiye ile İsveç arasında devam eden NATO görüşmelerine de değindi.

    Linde, "Türk hükümetinin bizim NATO üyeliğimize başvurumuzu Meclislerine sunması gerekiyor. Onlar Madrid'de imzaladığımız Üçlü Muhtıra uygulamasının sonuçlarını görmek istediklerini ve ana sorunun terörle mücadele olduğunu söylüyorlar ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye iade talepleri sunuyor. Biz de iadeleri kendi mevzuatımıza ve Avrupa sözleşmesine uygun olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE GELECEK YAZA UZATABİLİR
    Linde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını gelecek yaza kadar uzatmasının olasılık dahilinde bulunduğunu aktardı.

    Linde, "Bu, hesaplara dahil etmek gereken bir olasılık. Bu nedenle ABD'den, İngiltere'den, İskandinav ülkelerinden ve birkaç diğer ülkeden aldığımız güvenlik garantileri çok ama çok önemli." şeklinde konuştu.

        FİNLANDİYA NATO'YA YALNIZ GİRMEK İSTEMEZ
        Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine daha sıcak baktığı yönünde görüşlere de işaret eden Linde, Finlandiya'nın NATO'ya yalnız girmek istemeyeceğini, İsveç ile beraber NATO'ya aynı anda girmek isteyeceklerini ve böyle olacağına inandığını kaydetti.

        MADRİD'DE ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI
        Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

        İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

        TERÖR SUÇLULARININ İADESİ İÇİN TÜRKİYE İLE ÇALIŞILACAKLARINI BELİRTMİŞLERDİ
        Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı ise 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı. Toplantıda, Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yinelemişti. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalınmıştı. Bu gelişmelere rağmen İsveç'ten bugüne kadar teröristlerin iadesi hususunda Türkiye'nin taleplerine karşı ise henüz bir adım gelmedi.

            İŞTE İSVEÇ'TE YAŞAYAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ

            Adalet Bakanlığı tarafından İsveç'ten iadesi istenen terör örgütü mensupları şunlar:
            FETÖ
            Yılmaz Aytan
            Orhan Er
            Bülent Keneş
            Murat Çetiner
            Alperen Melikhan Doğan
            Levent Kenez
            Faruk Özacar
            Ramazan Faruk Güzel
            Harun Tokak
            Sami Yavuz
            Harun Ayvaz

            PKK
            Aysen Alhan
            Ragıp Zarakolu
            Ahmet Çeliker
            Mehmet Sıraç Bilgin
            Ömer Kızıl
            Aziz Turan
            Mehmet Milli
            Abdurrahim Peker
            Abdulkadir Ablay
            Emine Genç
            Halef Tak
            Devrimci Halkın Birliği
            Muhammed Hanifi Battı
            Sakine Berkpınar

            TKP/ML-TİKKO
            Musa Doğan
            Mustafa Candan

            DHKP-C
            Serkan Meriç

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