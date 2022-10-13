Üçlü mutabakata uymayan İsveç, bu yıl NATO üyesi olacağını umut ediyor

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

TERÖR SUÇLULARININ İADESİ İÇİN TÜRKİYE İLE ÇALIŞILACAKLARINI BELİRTMİŞLERDİ

Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı ise 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı. Toplantıda, Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yinelemişti. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalınmıştı. Bu gelişmelere rağmen İsveç'ten bugüne kadar teröristlerin iadesi hususunda Türkiye'nin taleplerine karşı ise henüz bir adım gelmedi.