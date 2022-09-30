Son dakika: İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

İsveç, 2019 yılından bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı aldı.

Türkiye ile NATO üyeliği konusunda müzakerelere devam eden İsveç hükümeti, Ankara'ya yönelik silah satışına ilişkin şartları gözden geçirebileceğinin işaretini vermişti.

İsveçli yetkililer, satışa izin verilecek teçhizatlar arasında elektronik ve teknoloji gibi ürünlerin de yer alacağını belirtiyor.

Silah satışına lisans veren ISP adlı kuruluşun Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, mayıs ayında İsveç medyasına verdiği demeçte, yeni oluşan koşullara göre bir pozisyon aldıklarını söylemiş ve silah satışına yeniden izin verileceğinin işaretini vermişti.

Silah satışına yönelik ambargonun kaldırılması Ankara'nın NATO'ya üyelik şartlarından biriydi.

SATIŞLAR 2019'DA DURMUŞTU

2019 yılı ekim ayında Türkiye'nin PYD kontrolü altındaki bölgeye sınır ötesi operasyonu düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

15 Ekim 2019'da ISP, Türkiye'ye silah satışlarına verilen lisansların iptal edildiğini duyurmuştu.

PKK'NIN ELİNDEKİ İSVEÇ MENŞELİ SİLAHLAR

Milli Savunma Bakanlığı daha önce Irak'ın kuzeyinde terö rögütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirildiği İsveç menşeli AT4 tanksavar silahların fotoğraflarını yayınlamıştı.

İsveç ise, PKK'ya silah satışına kesinlikle onay vermediğini söyledi. Fakat bu silahların uzun süredir lisans altında Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretildiğini belirten Evertsson, bu yolla PKK'nın eline geçmiş olabileceğini ve geçmişte üçüncü ülkelere satışların kontrolü konusunda eskiden çok sıkı davranmadıklarını söylemişti.