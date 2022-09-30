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    • Dünya
    • 30.09.2022 08:56
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    • 30.09.2022 09:13
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    Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Kuzey Akım'da yeni sızıntı tespit edildi: Sabotajın arkasında ABD mi Rusya mı var?

    Son dakika haberi | Rusya gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yaşanan sızıntı Avrupa'daki enerji krizinin boyutunu artırdı. Hatlarda bir sızıntı bölgesi daha tespit edilirken, Rusya ve ABD arka arkaya birbirini "sabotaj" iddiasıyla suçladı.

    Sabotajın arkasında ABD mi Rusya mı var?

    Rusya'dan Almanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerine doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında dün şok bir sızıntı daha tespit edildi. Açıklama İsveç Sahil Güvenliğinden gelirken, Moskova ve Washington yönetimi birbirlerini "sabotaj"la suçladı.

    3 SIZINTI NOKTASI VARDI
    Doğalgaz boru hatlarında hafta başında tespit edilen üç sızıntı noktasına dün bir yenisi daha eklendi. Yapılan son gözlemle, ikisi Danimarka, ikisi İsveç karasularında olmak üzere hattın dört noktadan delindiği tespit edildi. Suyun 100 metre altındaki boruda hasar tespit çalışmasına başlandı. Rusya ve Batı sızıntılara 'sabotajın' neden olduğu görüşünde birleşirken, sorumluluk konusunda birbirlerini suçladılar. Kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin "aptalca ve tahmin edilebilir" olduğunu savunan Kremlin, sızıntı bölgesinin ABD istihbaratı kontrolünde olduğuna dikkat çekti.

    RUSYA'DAN ABD'YE "SABOTAJ" SUÇLAMASI
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD yönetimi Kuzey Akım 2 hattının hizmete girmesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söylemişti. Anlaşılan sözlerini tutuyorlar. Hasar bölgesi Baltık Denizi'nde. Yani NATO ve Amerikan istihbaratının kontrolünde" diyerek net şekilde Washington'u suçladı.

        ABD'DEN İSİMSİZ İSTİHBARAT İDDİASI
        Rusya'nın iddialarına karşılık ise Amerikan CNN televizyonu, Rus ordusuna ait bazı gemilerin pazartesi ve salı günleri Kuzey Akım'da sızıntı bulunan bölgelerde bulunduğuna ilişkin bir rapor yayınladı. CNN, haberini isimsiz istihbarat kaynaklarına dayandırdı. Dün Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de "aktörü bilinmeyen sabatojın" bölgede tansiyonu yükselttiğini kaydederek, "Kendimizi bir enerji savaşı içinde bulduk" dedi. Avrupa'nın en büyük doğalgaz ve petrol üreticisi Norveç'te ise Savunma Bakanlığı, kuyu, boru hattı ve enerji tesislerini koruma altına aldıklarını ilan etti.

        2.3 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME EŞDEĞER
        Faili meçhul de olsa, sızıntılara ilişkin sabotaj ihtimali ağırlık kazanıyor. Sızıntılar başlamadan hemen önce, bölgedeki sismik kayıt istasyonları bir patlama sesi kaydetti. İlk patlama pazartesi erken saatlerde Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarında ölçüldü. İkinci ve daha güçlü olan aynı bölgede gece saatlerinde tespit edildi ve 2.3 büyüklüğünde depreme denk sarsıntıya neden oldu. İsveç'in sismik araştırma merkezi "patlama yaşandığına dair şüpheleri olmadığını" söyledi.

        ÇEVRE FELAKETİNE YOL AÇABİLİR
        Baltık Denizi'nin altından 1200 kilometre boyunca uzanan her iki hat kapalı olsa da, çevre örgütlerine göre borular içinde yaklaşık 350 bin ton doğalgaz vardı. Danimarka makamları, 19 Eylül'de başlayan sızıntıların, tüm gazın tükenmesi beklenen pazar gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Greenpeace, sızıntıların 30 milyon ton karbondioksit salınımına neden olacağını, bunun Danimarka'nın bir yıllık emisyon üretiminin üçte ikisinden fazlasına denk geldiğini duyurdu.

            NATO: SALDIRI KARŞILIK BULUR
            Boru hatlarındaki hasarlar NATO tarafından ele alındı. NATO Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), herhangi bir saldırının "kararlı karşılık" bulacağı mesajı verdi. NAC açıklamasında, "Tüm bilgiler tahribatın kasıtlı, pervasız ve sorumsuzca yapılmış sabotaj sonucu olduğunu göstermektedir" denildi. Açıklamada, "Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik her türlü kasıtlı saldırıya birlik içinde ve kararlı bir karşılık verilecektir" ifadeleri kullanıldı. NATO, üyelik süreçleri devam eden İsveç ve Finlandiya'nın da NAC açıklamasına katıldığını duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu ele almak üzere bugün toplanacak.
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