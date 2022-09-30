Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Kuzey Akım'da yeni sızıntı tespit edildi: Sabotajın arkasında ABD mi Rusya mı var?

NATO: SALDIRI KARŞILIK BULUR

Boru hatlarındaki hasarlar NATO tarafından ele alındı. NATO Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), herhangi bir saldırının "kararlı karşılık" bulacağı mesajı verdi. NAC açıklamasında, "Tüm bilgiler tahribatın kasıtlı, pervasız ve sorumsuzca yapılmış sabotaj sonucu olduğunu göstermektedir" denildi. Açıklamada, "Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik her türlü kasıtlı saldırıya birlik içinde ve kararlı bir karşılık verilecektir" ifadeleri kullanıldı. NATO, üyelik süreçleri devam eden İsveç ve Finlandiya'nın da NAC açıklamasına katıldığını duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu ele almak üzere bugün toplanacak.