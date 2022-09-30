Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Kuzey Akım'da yeni sızıntı tespit edildi: Sabotajın arkasında ABD mi Rusya mı var?

Rusya'dan Almanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerine doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında dün şok bir sızıntı daha tespit edildi. Açıklama İsveç Sahil Güvenliğinden gelirken, Moskova ve Washington yönetimi birbirlerini "sabotaj"la suçladı.
3 SIZINTI NOKTASI VARDI
Doğalgaz boru hatlarında hafta başında tespit edilen üç sızıntı noktasına dün bir yenisi daha eklendi. Yapılan son gözlemle, ikisi Danimarka, ikisi İsveç karasularında olmak üzere hattın dört noktadan delindiği tespit edildi. Suyun 100 metre altındaki boruda hasar tespit çalışmasına başlandı. Rusya ve Batı sızıntılara 'sabotajın' neden olduğu görüşünde birleşirken, sorumluluk konusunda birbirlerini suçladılar. Kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin "aptalca ve tahmin edilebilir" olduğunu savunan Kremlin, sızıntı bölgesinin ABD istihbaratı kontrolünde olduğuna dikkat çekti.
RUSYA'DAN ABD'YE "SABOTAJ" SUÇLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD yönetimi Kuzey Akım 2 hattının hizmete girmesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söylemişti. Anlaşılan sözlerini tutuyorlar. Hasar bölgesi Baltık Denizi'nde. Yani NATO ve Amerikan istihbaratının kontrolünde" diyerek net şekilde Washington'u suçladı.