Reuters'ın haberine göre, Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceği belirtildi.

Haberde Fas'ın ilk parti SİHA siparişini Mayıs ayında teslim aldığı, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığı ifade edildi. Kaynaklar; talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.