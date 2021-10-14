Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.10.2021 23:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2021 23:27
    ABONE OL

    Dengeleri değiştiren Türk İHA ve SİHA'larına büyük ilgi! İki ülke daha sıraya girdi

    Türk İHA ve SİHA'larına büyük ilgi sürüyor. Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya başlarken en büyük hamleler arasında yer alan İHA ve SİHA'lar Suriye'den Karabağ'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştirdi. Ürettiği İHA'larla dünyada adından söz ettiren BAYKAR'ın Bayraktar İHA ve SİHA'larına iki ülke daha talip oldu. Etiyopya ve Fas'ın Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) satın almak için talepte bulunduğu iddia edildi.

    İHA ve SİHA’lara büyük ilgi!

    Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya başlarken en büyük hamleler arasında yer alan İHA ve SİHA'lar Suriye'den Karabağ'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştirdi.

    İHA ve SİHA'ların sahada aktif rol alması dünya ülkelerinin de ilgisini çekti.

    Reuters'ın haberine göre, Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceği belirtildi.

    Haberde Fas'ın ilk parti SİHA siparişini Mayıs ayında teslim aldığı, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığı ifade edildi. Kaynaklar; talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

    2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ
    ABD'nin rahatsız ettiği İHA ve SİHA'larımız askeri alandaki bağımsızlığımızın yanında ekonomik olarak da ülkeye güç katıyor.

    Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.

        Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.

        Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurtdışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

        Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.

        Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 300 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden ilk hava aracı unvanını da kazandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Porno rezaletinin ardından FOX’ta bir skandal daha
        Haberler Dünya Dengeleri değiştiren Türk İHA ve SİHA'larına büyük ilgi! İki ülke daha sıraya girdi
            SON DAKİKA