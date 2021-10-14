Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya başlarken en büyük hamleler arasında yer alan İHA ve SİHA'lar Suriye'den Karabağ'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştirdi.
İHA ve SİHA'ların sahada aktif rol alması dünya ülkelerinin de ilgisini çekti.
Reuters'ın haberine göre, Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceği belirtildi.
Haberde Fas'ın ilk parti SİHA siparişini Mayıs ayında teslim aldığı, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığı ifade edildi. Kaynaklar; talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.
2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ
ABD'nin rahatsız ettiği İHA ve SİHA'larımız askeri alandaki bağımsızlığımızın yanında ekonomik olarak da ülkeye güç katıyor.
Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.