Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rusya, tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık

Putin, "Rusya, tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık. Çeşitli ülkelerin bilim adamları, tasarımcıları ve diğer uzmanları, uçuşların güvenliğinin arttırılması, havacılığın çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması, uzayın araştırılması gibi alanlarda yeni ufuklara yol açan sonuçların sağlanması için birleşmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.