Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rusya, tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık

Fuarın açılış töreninde konuşan Putin, fuarda Rusya ve yabancı ülkelere ait havacılık alanındaki ürünlerin sergilendiğini ve bu alanda ortak projelerin gerçekleştirilmesi konusunda fırsatların olduğunu belirtti.
Kazakistan'ın fuarın ortağı olduğuna dikkati çeken Putin, "Kazakistanlı meslektaşlarımız ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri ile yüksek teknolojiye sahip havacılık alanında iş birliğini artırmak istiyoruz." dedi.
"TÜM ÜLKELERLE HAVACILIK VE UZAY ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"
Putin, "Rusya, tüm ilgili ülkelerle havacılık ve uzay alanında iş birliğine açık. Çeşitli ülkelerin bilim adamları, tasarımcıları ve diğer uzmanları, uçuşların güvenliğinin arttırılması, havacılığın çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması, uzayın araştırılması gibi alanlarda yeni ufuklara yol açan sonuçların sağlanması için birleşmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.