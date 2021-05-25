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    • Dünya
    • 25.05.2021 17:04
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    • 25.05.2021 17:23
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    İşgalci 'e büyük şok: "si"yle yanlışlıkla kendi İHA’sını düşürdü!

    Son dakika haberi... ’in “” adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Şeridi’ne düzenlenen saldırı döneminde İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü bildirildi. İsrail'in abluka altındaki 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 li yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

    İsrail kendi İHA’sını düşürdü

    İsrail ordu radyosunun bir askeri kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, "Demir Kubbe" sistemi Gazze saldırılarında yanlışlıkla bir ordu İHA'sını düşürdü.



    Haberde, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken, düşürülen İHA'nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi.

    Uzmanlara göre sistem, Hamas ve Filistin direnişinin attığı roketlere tam anlamıyla karşılık veremediği için zorlu bir teste tabi tutuldu.



    İsrail ordusuna göre ise Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan ve sayıları yaklaşık 4 bine ulaşan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ına karşı koymayı başardı. Bu da yaklaşık 400 füzenin Demir Kubbe'yi delebildiği anlamına geliyor.



        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

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        Haberler Dünya İşgalci İsrail'e büyük şok: "Demir Kubbesi"yle yanlışlıkla kendi İHA’sını düşürdü!