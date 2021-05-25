



Haberde, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken, düşürülen İHA'nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi.



Uzmanlara göre sistem, Hamas ve Filistin direnişinin attığı roketlere tam anlamıyla karşılık veremediği için zorlu bir teste tabi tutuldu.