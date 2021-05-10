



EĞER İSRAİL GERİ ÇEKİLMEZSE...

Hamas lideri, "Direniş, işgal altındaki Kudüs'te yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyecek. Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür." ifadelerini kullandı.