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    • Dünya
    • 10.05.2021 18:53
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    • 10.05.2021 18:54
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    'tan çok net açıklama: Eğer çekilmezse savaşın gidişatını direnişin sözü belirleyecek

    Siyasi Büro Başkanı , direnişinin, işgal altındaki Doğu 'te bulunan 'da yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyeceğini ifade etti. Heniyye, "Eğer  geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür" dedi.

    AA
    Hamas'tan İsrail'e uyarı! Eğer çekilmezlerse...

    İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yansımalarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.



    EĞER İSRAİL GERİ ÇEKİLMEZSE...
    Hamas lideri, "Direniş, işgal altındaki Kudüs'te yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyecek. Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür." ifadelerini kullandı.



    DİRENİŞ FAALİYETLERİ ARTACAK
    Filistin halkının İsrail'in Kudüs'teki planlarını uygulamaya koymasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, sahadaki direnişin devam edeceğini, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin hedeflerini gerçekleştirmelerini engellemek için direniş faaliyetlerinin artacağını kaydetti.



        300'DEN FAZLA YARALI
        İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

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