"Business Insider'' internet sitesi, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı haberini yaptı.
Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edildi.
20 MİLYON TÜRK VATANDAŞI
Öte yandan 20 milyon Türk vatandaşının da verilerinin çalındığı bildirildi.
BİLGİLER HACKLENDİ
Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.