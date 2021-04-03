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    • Dünya
    • 03.04.2021 23:33
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    • 03.04.2021 23:44
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    533 milyon kullanıcısının verileri çalındı! 20 milyonu vatandaşı...

    '' isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. Verileri çalınan 533 milyon kişi arasında 20 milyon vatandaşın da olduğu belirtildi.

    Facebook'dan büyük skandal! 20 milyon Türk'ün...

    "Business Insider'' internet sitesi, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı haberini yaptı.

    Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edildi.

    20 MİLYON TÜRK VATANDAŞI
    Öte yandan 20 milyon Türk vatandaşının da verilerinin çalındığı bildirildi.



    BİLGİLER HACKLENDİ
    Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.
        Haberler Dünya 533 milyon Facebook kullanıcısının verileri çalındı! 20 milyonu Türk vatandaşı...