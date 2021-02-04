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    • 28.02.2021 01:36
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    Son dakika: Başkanı 'dan dikkat çeken açıklama: ABD'nin Rusya'ya boyun eğdiği günler sona erdi

    Son dakika haberi... Başkanı , Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi. Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklayan Biden, Almanya'dan asker çekilme sürecini askıya aldığını bildirdi.

    AA
    Biden'dan dikkat çeken açıklama

    Başkanı Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında ABD'nin diplomasi yaklaşımına ilişkin bir konuşma yaptı.

    "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." mesajı veren Biden, yönetiminin her alanda diplomatik kurumları daha fazla kullanacağını ve uluslararası ittifak ilişkilerini önemsediklerini belirtti.

    SUUDİ ARABİSAN'A DESTEĞİ GERİ ÇEKTİ
    Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

    "ABD'NİN BOYUN EĞDİĞİ GÜNLER SONA ERDİ"
    Önceki Başkan Donald Trump dönemine atıf yapan Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi." ifadesini kullandı.

    Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

    ALMANYA'DAN ÇEKİLMEYECEK
    Savunma Bakanlığının ABD'nin küresel askeri varlığını da gözden geçirdiğini kaydeden Biden, bu süreçte Almanya'dan asker çekilme sürecini askıya aldığını bildirdi.

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