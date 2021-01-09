



Seçim ekibinin hesabı da askıya alındı

Twitter ayrıca, ABD başkanları için kullanılan "POTUS" adlı hesaptaki yeni paylaşımları da kaldırırken, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabı olan "TeamTrump" sayfasını da askıya aldı. Bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, "Söylediğimiz gibi, askıya alınma uygulamasından kaçınmak için başka bir hesap kullanmak kurallarımıza aykırıdır. POTUS hesabından gelen son paylaşımlarla ilgili olarak bunu uygulamak için adımlar attık" dedi. POTUS ve White House gibi devlet hesaplarının kalıcı olarak askıya alınmayacağını belirten sözcü, kullanımlarını sınırlandırmak için önlem alacaklarını ifade etti.