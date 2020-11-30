



Aynı habere göre, siber saldırganların hedef aldığı isimler arasında AstraZenaca'nın Covid-19 aşısı üzerinde çalışan ekipler de yer aldı.



Kuzey Kore ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, söz konusu haber ile ilgili henüz bir yorum yapmadı.