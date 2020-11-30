Kuzey Kore kaynaklı hacker'ların, corona virüs (Covid-19) aşısı geliştiren İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın sistemlerini aşmaya çalıştığı iddia edildi.
Reuters'in geçtiği habere göre, hacker'lar LinkedIn ve Whatsapp üzerinden AstraZeneca çalışanlarına ulaşarak iş teklifi taklitleri kullandı ve ilettikleri dökümanların içerisine zararlı yazılımlara yer verdi.
Aynı habere göre, siber saldırganların hedef aldığı isimler arasında AstraZenaca'nın Covid-19 aşısı üzerinde çalışan ekipler de yer aldı.
Kuzey Kore ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, söz konusu haber ile ilgili henüz bir yorum yapmadı.
Kuzey Kore geçtiğimiz dönemde gündeme gelen benzer iddiaların bir karalama kampanyası olduğunu ifade etti.