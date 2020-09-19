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    • 19.09.2020 15:10
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    Son dakika: 'dan 'de yeni provakasyon! etrafında uçuş gerçekleştirdiler

    Son dakika haberi... 'ye karşı tehditkar adımlar atarak 'deki gerilimi artıran 'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı le bölgede bulunan 'nin ve yönetimindeki ’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provakasyona imza attı.

    Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provakasyon

    'nin 'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan, ve Rum Kesimi'ni telaşlandırmaya devam ediyor. Paris yönetimi, bölgede gerginliği artıracak adımlarına bir yenisini daha ekledi. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül'de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere 'a gitti.



    Rum medyası, Fransız Bakan Beaune'nin seyahatini, 'yaşananları gözleriyle görmek istediği' şeklinde yorumladı. Beaune, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Beaune ikili görüşmede yaptığı açıklamada, Fransa'nın AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği söyledi.

    YASAK BÖLGEDE PROVAKASYON UÇUŞU
    Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı le bölgede bulunan 'nin ve yönetimindeki 'ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provakasyona imza attı.

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