Yunanistan ve Fransa , k ab adayılığa kalkıştı. Sökmeyince sömürgeci akıl hocalarını yardıma çağırdı.AP'den tehdit dolu bir karar çıkarttı.Erdoğan isediyerek AB'ye mesaj yolladı.



Bakan Akar da uyardı: Napolyon'u oynayan Macron'un buna gücü yetmez.

Senden başkası yalan TürkiyemBizim Yunan sevici takım şimdi ne yapacak bakalım...Ne diyorsak o. Gerisi hikaye. Boş yapmayınAvrupa Reis'leri hiç sevmedi. Turgut Reis, Oruç Reis, Tayyip Reis...

Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. COVİD-19 vakalarındaki artışla ilgili Türkiye'yi uyardı. "Uyarılarımıza halkımız dikkat etmedi" diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:sayılarında bin 700-bin 800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tekrar işi sıkmak durumundayız.olmak üzere aşı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın da çalışmaları var. Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.Başbakanı Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte ile görüşmeler yaptık. Biz diyoruz ki; bizim Miçotakis ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Miçotakis Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok.Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Yunanistan Cumhurbaşkanı adaya gelip, gövde gösterisini yapıyorsa, biz çok daha büyüğünü yaparız.Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir.Erdoğan,ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, COVİD-19 ile mücadelenin yanı sıra bölgesel konuları değerlendirdi.