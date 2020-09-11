ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ''Başka bir tarihi dönüm noktası daha... İki büyük dostumuz İsrail ile Bahreyn Krallığı, barış anlaşması üzerinde mutabakata vardılar. 30 gün içinde İsrail ile anlaşma yapan bir diğer Arap ülkesi!'' ifadelerini kullandı.



İşte Donald Trump'ın skandal kararı duyrduğu o paylaşımı;

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020





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