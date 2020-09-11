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    • 11.09.2020 20:27
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    Son dakika: Başkanı Trump açıkladı! BAE'nin arından de ihanete ortak oldu...

    Son dakika haberi... Başkanı , 'nin ardından 'in de ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.

    AA
    Bahreyn de ihanete ortak oldu!

    Başkanı , 'nin ardından 'in de ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ''Başka bir tarihi dönüm noktası daha... İki büyük dostumuz İsrail ile Bahreyn Krallığı, barış anlaşması üzerinde mutabakata vardılar. 30 gün içinde İsrail ile anlaşma yapan bir diğer Arap ülkesi!'' ifadelerini kullandı.

    İşte Donald Trump'ın skandal kararı duyrduğu o paylaşımı;



    Ayrıntılar geliyor...

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