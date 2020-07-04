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    • Dünya
    • 04.07.2020 12:23
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    • 04.07.2020 12:24
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    'ta, Teşkilat ''ın kabul edilmesi talebi reddedildi

    Ofisi, Özgür Anayasa Partisi tarafından Teşkilatı'nın listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetti.

    Tunus İhvan'ı korudu

    Tunus Parlamento Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İHVAN) terör örgütü olarak sınıflandırılması hedefiyle parlamentoda görüşülmesi için yapılan talebin incelendiği ve Genel Kurul oturumu gündemine alınmadığı belirtildi.

    Açıklamada, Genel Kurul gündemine alınmamasının iç tüzüğe aykırı olduğu ve sunulan talepte "yeni terör suçu" sınıflandırması bulunduğu bunun da yasama alanına girdiği ifade edildi.

    Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

    Haberler Dünya Tunus'ta, Müslüman Kardeşler Teşkilat 'İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi talebi reddedildi
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