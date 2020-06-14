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    • 14.06.2020 17:06
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    'e bir şok daha! Sağ kolu General Tantoush yakalandı

    ’nin hükümetine yardımlarıyla bozguna uğrayan ’e bir şok daha geldi. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’in en önemli generallerinden olarak bilinen , birlikleri tarafından yakalandı.

    Darbeci Hafter'e bir şok daha!

    Son dakika haberi... Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in, Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi ordusu karşısında aldığı üst üste yenilgilere bir yenisi daha eklendi.

    UMH BİRLİKLERİ TARAFINDAN YAKALANDI
    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen , birlikleri tarafından yakalandı. Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, saklandığı Verşifana bölgesindeki bir evde, UMH birlikleri tarafından yakalandı. General Ömer Tantoush, Hafter'e bağlı birliklerin Batı Operasyon Odası'nın komutanıydı.

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