Hessen eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in, geçtiğimiz günlerde Frankfurt yakınlarında Hochheim bölgesindeki hızlı tren raylarında ölü bulunduğu bildirildi. Birçok gazete, olayı "Hristiyan Demokrat Partili (CDU) 54 yaşındaki Bakan Schaefer'in intihar ettiği tahmin ediliyor." şeklinde haberleştirdi.

Wiesbaden Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü yerel saatle 10.00 sıralarında tren raylarında bir kişinin cesedinin bulunması ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin ölü bulunan şahsın kimliğini teşhis etmekte zorlandığı, daha sonra cesedin Maliye Bakanı Thomas Schafer'e ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

2010 yılından beri Hessen Maliye Bakanı olarak görev yapan Thomas Schafer, Başbakan Volker Bouffier'in halefi olarak görülüyordu.







FRANKFURT'TAKİ 3 TRİLYON EURO'YU YÖNETEN İSİM!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Schafer'ın ölümüne dair çok çarpıcı bilgileri kaleme aldı.



Diler, "Thomas Schafer'i bilmediğimiz için haklı olarak "Kim bu?" sorusunu sorabiliriz. Doğru ve yerinde bir sorudur bu… Bilenlerin tanıyanların kısa bir tanımı vardır ölen Thomas Schafer için… FRANKFURT'TAKİ 3 TRİLYON EURO'YU YÖNETEN İSİM… Rothschild ailesinin Almanya'daki 40 üniversitesinden biri olan Marburg Üniversitesi'nden mezun oldu. Doğal olarak seçildi ve aile için çalışmaya başladı." dedi.







İNTİHAR MI İNFAZ MI?

Diler, "Almanya'da ailenin ne kadar güçlü olduğunu düşünürsek, Thomas Schafer de o kadar güçlüydü. Ancak infaz edildi.

Hem de işkence gördükten sonra cesedi rayların üzerine atıldı… Peki bu ölümü getiren neydi? Schafer'in aileye yani ROTHSCHILDLER'e yakın olması mıydı? Yok değildi." ifadeleriyle olası bir suikaste dikkat çekti.



O SÖZLERİ CIA'NIN HEDEFİ OLMASINA NEDEN OLDU

Ergün Diler şöyle devam etti: "Çünkü yakın olan binlerce insan vardı. Neden bu olamazdı… Ölüm nedeni başkaydı!

Thomas Schafer, ölmeden birkaç gün önce, "Alman ekonomisinde verilen sözler gerçeği yansıtmıyor.

Birçok önemli şirketi devlet eliyle batıracaklar. Sonra kamulaştırma adına şirketlere el koyacaklar. Bu kararı da Berlin'de değil Washington'da aldılar" demişti. İşte bu cümle bu çıkış GELECEĞİ önceden haber verdiği için Schafer'i hedefe koydu… Merkel'in yerine aday olması beklenen, siyasette her geçen gün güçlenen Thomas Schafer, bu sözleriyle CIA'i harekete geçirdi. Birkaç gün sonra feci şekilde öldürüldü.."



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