Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 234 kişinin korona virüsü testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 234 yeni vakadan 17'si hayatını kaybetti, böylelikle toplam ölenlerin sayısı 124'e ulaştı" dedi.
Cihanpur, "Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 913 kişiye ulaştı. Bu zamana kadar 15 bin 981 kişi korona virüsü şüphesi ile hastanelere yatırıldı" açıklamasında bulundu.
Cihanpur, "Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 913 kişiye ulaştı. Bu zamana kadar 15 bin 981 kişi korona virüsü şüphesi ile hastanelere yatırıldı" açıklamasında bulundu.
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