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Son dakika: ’da korkunç bilanço! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 124’e yükseldi

, ülkedeki korona virüsü vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı , ülkedeki korona virüsü vakalarında onaylanmış vaka sayısının 4 bin 747 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 124’e yükseldiğini açıkladı.

  • Dünya
  • 06.03.2020 14:36
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 14:38
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İran’dan korkunç haber! Koronavirüs...
, son 24 saat içerisinde bin 234 kişinin korona virüsü testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 234 yeni vakadan 17'si hayatını kaybetti, böylelikle toplam ölenlerin sayısı 124'e ulaştı" dedi.

Cihanpur, "Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 913 kişiye ulaştı. Bu zamana kadar 15 bin 981 kişi korona virüsü şüphesi ile hastanelere yatırıldı" açıklamasında bulundu.

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